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Компьютер научились взламывать с помощью ДНК

11.08.2017 18:23 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Ученые из Вашингтонского университета доказали возможность заразить компьютер вирусом через молекулу ДНК.

Компьютер научились взламывать с помощью ДНК
© Pexels
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В ходе эксперимента удалось нанести вред аппарату, осуществляющему генетическое секвенирование, то есть считывание генома и его распознавание, сообщает The Guardian.

Попытавшись расшифровать зараженный участок генома, программа считает с него вредоносный кусок кода. Таким образом, злоумышленники могут получить доступ к лабораторному компьютеру.

Исследователи считают, что последствия развития этой технологии могут быть опасны. Генетическое секвенирование в большинстве случаев осуществляется централизованными исследовательскими аппаратами, крупными институтами и частными исследовательскими лабораториями, в которых установлено большое количество дорогостоящего оборудования, взлом которого с помощью ДНК может привести к серьезным последствиям.

Тем не менее, уверены ученые, сейчас паниковать рано.

"Нет оснований бить тревогу и говорить об угрозе сейчас. У нас нет поводов верить, что данные ДНК человека могут быть в опасности", — рассказали ученые.

 
Теги: Минск
 
 
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Группа исследователей впервые продемонстрировала возможность закодировать в молекулу ДНК вредоносную программу.

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