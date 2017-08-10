Компьютер научились взламывать с помощью ДНК

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Ученые из Вашингтонского университета доказали возможность заразить компьютер вирусом через молекулу ДНК.



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В ходе эксперимента удалось нанести вред аппарату, осуществляющему генетическое секвенирование, то есть считывание генома и его распознавание, сообщает The Guardian .

Попытавшись расшифровать зараженный участок генома, программа считает с него вредоносный кусок кода. Таким образом, злоумышленники могут получить доступ к лабораторному компьютеру.

Исследователи считают, что последствия развития этой технологии могут быть опасны. Генетическое секвенирование в большинстве случаев осуществляется централизованными исследовательскими аппаратами, крупными институтами и частными исследовательскими лабораториями, в которых установлено большое количество дорогостоящего оборудования, взлом которого с помощью ДНК может привести к серьезным последствиям.

Тем не менее, уверены ученые, сейчас паниковать рано.

"Нет оснований бить тревогу и говорить об угрозе сейчас. У нас нет поводов верить, что данные ДНК человека могут быть в опасности", — рассказали ученые.