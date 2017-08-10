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Компьютер научились взламывать с помощью ДНК
11.08.2017 18:23 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Ученые из Вашингтонского университета доказали возможность заразить компьютер вирусом через молекулу ДНК.
В ходе эксперимента удалось нанести вред аппарату, осуществляющему генетическое секвенирование, то есть считывание генома и его распознавание, сообщает
Попытавшись расшифровать зараженный участок генома, программа считает с него вредоносный кусок кода. Таким образом, злоумышленники могут получить доступ к лабораторному компьютеру.
Исследователи считают, что последствия развития этой технологии могут быть опасны. Генетическое секвенирование в большинстве случаев осуществляется централизованными исследовательскими аппаратами, крупными институтами и частными исследовательскими лабораториями, в которых установлено большое количество дорогостоящего оборудования, взлом которого с помощью ДНК может привести к серьезным последствиям.
Тем не менее, уверены ученые, сейчас паниковать рано.
"Нет оснований бить тревогу и говорить об угрозе сейчас. У нас нет поводов верить, что данные ДНК человека могут быть в опасности", — рассказали ученые.
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Группа исследователей впервые продемонстрировала возможность закодировать в молекулу ДНК вредоносную программу.
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