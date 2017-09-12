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beCloud запустила облачную платформу для госорганизаций

12.09.2017 11:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания beCloud объявила о запуске облачной платформы для государственных организаций страны — G-Cloud.

beCloud запустила облачную платформу для госорганизаций
Глава beCloud Сергей Поблагуев

G-Cloud — это защищенный облачный сервис, сертифицированный по стандартам требований к комплексным системам защиты информации. Он предоставляет услуги класса IaaS («инфраструктура как сервис»), кроме того, клиентам доступны ключевые продукты облачной платформы и data-центра — colocation и доступ к лицензионному ПО. В компании отметили, что особый статус beCloud — Microsoft Government Partner — дает возможность поставлять продукты Microsoft организациям со значительной скидкой.

Располагается G-Cloud в защищенном дата-центре компании beCloud, облачное решение разрабатывалось совместно с Huawei. Сообщается, что вычислительные ресурсы G-Cloud предназначены главным образом для обслуживания высоконагруженных комплексов и критических для отказа IT-систем госорганизаций.

 
 
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Компания beCloud объявила о запуске облачной платформы для государственных организаций страны — G-Cloud.

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