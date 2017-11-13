Информация о том, что в атмосфере над Европой был обнаружен радиоактивный изотоп рутений-106, стала появляться в ряде европейских СМИ еще в начале октября. Несмотря на то, что концентрация вещества была весьма незначительна и не представляла угрозы для здоровья людей, а вариант аварии на какой-либо АЭС специалисты отмели сразу, европейские исследователи до сих пор продолжают попытки установить возможный источник загрязнения.



© Sputnik/ Александр Лыскин Радиоактивное облако над Европой: в Казахстане опровергли причастность

Радиоактивный изотоп рутений-106 — искусственный элемент, являющийся результатом деления ядерных материалов (урана, плутония, тория) при цепной реакции. Он используется для лучевой терапии опухолей глаз, а иногда и в качестве источника энергии для спутников. Поэтому в качестве возможных версий рассматриваются авария спутника, утечка на объекте по переработке ядерного топлива и производству рутения-106 в медицинских или исследовательских целях либо на объекте медицинского профиля.

Всеобщее молчание

Официальных сообщений о каких-либо происшествиях, которые могли бы стать причиной выброса рутения-106, не поступало. При этом различные учреждения в своих оценках приходят к порой противоречивым выводам. Так, специалисты Института ядерной безопасности Франции (IRSN) в качестве предполагаемой причины события выдвигают версию выброса рутения-106 на ядерном объекте в России или Казахстане.

Собственные расследования по установлению причин появления рутения-106 проводят и другие страны — в частности, Украина.

"Очевидно, что где-то произошел точечный концентрированный выброс радиоактивных веществ. Установить точное место и причины – самый актуальный вопрос. У МАГАТЭ нет подтверждений, что источник загрязнения находится в России — у них изначально была низкая концентрация вещества", — сообщил в своем заявлении председатель мониторинговой миссии МАГАТЭ по радиологическим аспектам Александр Коноплев.

Наибольшее количество радиоактивного изотопа приборы зафиксировали в воздухе, меньше — в почве и водоемах. По мнению эксперта, это свидетельство того, что загрязнение носит воздушный характер и выброс произошел в атмосфере.

"Пока нельзя исключать, что произошла авария спутника. Это подходит под предполагаемые характеристики загрязнения: локальный концентрированный выброс над поверхностью земли", — сказал Коноплев.



© Sputnik / Ирина Петрович Угроза радиации: как прошли учения на БелАЭС 18

В свою очередь глава правления Венгерской инженерной академии Жужа Сентдерди отметил, что эти выбросы не связаны с ядерным циклом.

"В сообщениях СМИ сразу появились догадки, что изотопы проникли в воздух с территории России, российские ведомства надлежаще тщательно рассмотрели этот вопрос, и российские заявления полностью совпадают с сообщением МАГАТЭ и венгерского регулятора: данные выбросы никак не связаны с ядерным топливным циклом. К тому же показатели в России концентрации Ru-106 — 115 microBq/m3 на два порядка меньше, чем в Украине, Италии или Словении", — отметил Сентдерди.

Белорусская версия

По словам белорусских специалистов, установление источника появления радиоактивного изотопа рутения-106 в атмосфере находится в компетенции МАГАТЭ.

"Система радиационного мониторинга окружающей среды Белгидромета зафиксировала в атмосферном воздухе на территории Республики Беларусь крайне незначительный след активности рутения-106 в период с 3 по 4 октября. С тех пор, по данным постоянного мониторинга, рутения мы больше не обнаруживали. А то количество, которое попало в атмосферу в нашей стране в сентябре-октябре, было крайне мало и не представляло опасности. Зафиксированные активности удалось о6наружить только благодаря высокоточному оборудованию. Для примера — с его помощью в свое время мы смогли зафиксировать радиоактивное загрязнение воздуха, обусловленное аварией на Фукусимской АЭС, т. е. наша система очень хорошо реагирует на подобного рода события", — рассказала первый заместитель начальника Центра радиационного контроля и мониторинга природной среды Государственного комитета по гидрометеорологии Республики Беларусь Мария Герменчук.

Та информация, которая сейчас появляется в СМИ, в определенных аспектах принципиально неверна — начиная с того, что, как утверждается в заголовках, над Европой висит рутениевое облако. Однако в результате однократного выброса (который мог иметь место, судя по результатам наблюдений) это просто невозможно. Так что "облако", которое висит над Европой, — явное преувеличение.

Ни одна служба систем радиационного мониторинга — ни наша, ни российская, ни украинская, — не может назвать точное место, откуда рутений мог попасть в атмосферу. Это могло случиться при внештатной ситуации на каком-либо из ядерных производств (как подсказывает опыт, скорее всего связанных либо с производством источников, инициирующих излучение), либо там, где находят применение радиоизотопы. Но вряд ли это были атомные станции: в таком случае, кроме рутения-106, были бы обнаружены и другие вещества, являющиеся продуктами распада радиоактивного урана. Обязательно присутствовали бы изотопы йода и цезия. Они очень легко обнаруживаются, все системы настроены именно на мгновенное реагирование на йод и цезий.

Задача радиационного мониторинга окружающей среды — определить опасность для населения и окружающей среды. Для Беларуси опасности, к счастью, нет. Мы знаем, где находятся атомные станции, мы за ними наблюдаем как за потенциальными источниками загрязнения. Но знать все производства, где могут просто использоваться радиоактивные элементы, достаточно сложно. Это находится в компетенции МАГАТЭ, агентство имеет полную картину загрязнений атмосферного воздуха по Европе, так что в вопросе о потенциальном источнике стоит полагаться на заключения этой организации.