Apple подтвердила покупку Shazam

Компания Apple сообщила, что приобрела сервис распознавания и поиска музыки Shazam. По данным различных источников, близких к сделке, переговоры продолжались 5 месяцев, а ее сумма составила около $400 млн.





«Мы рады, что Shazam и его талантливая команда разработчиков присоединятся к нам. Apple Music и Shazam станут еще ближе, предоставляя лучшие решения в мире музыки нашим пользователям. У нас есть грандиозные планы на будущее, и мы с нетерпением ожидаем объединения с Shazam после подписания соглашения», —заявила Apple в официальном обращении.

Компания Shazam была основана в 1999 году и в настоящий момент сервис предоставляет информацию о более чем 11 000 000 треков. После приобретения Shazam, Apple сможет лучше конкурировать с крупнейшими стриминговыми сервисами Spotify и Google Play Music.