Что осталось в Крыму: оружие, которое Путин может передать Украине

11 января Владимир Путин заявил , что Россия готова вернуть Украине ее военную технику из Крыма. В свою очередь, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко назвал количество боевых единиц, которые остались в Крыму. 42.TUT.BY посмотрел, какие образцы военной техники до сих представляют боевую ценность.

Истребители МиГ-29 и учебно-боевые самолеты L-39М1

На авиабазе в Бельбеке до 2014 года находились несколько десятков МиГ-29 и учебно-боевых самолетов L-39М1. Все самолеты были в нелетном состоянии, истребители были представлены модификацией 9−12 и 9−13. Они принадлежали к 204 тактической бригаде Воздушных сил Украины. Большую часть из них вывезли еще в 2014 году.



Фото: spotters.net.ua

Тогда с 10 апреля по начало июня российская сторона отдала Украине 37 МиГ-29 и МиГ-29УБ, а также 1 L-39M1. Остались на аэродроме 7 МиГ-29, 2 МиГ-29УБ и 3 L-39M1.



Фото: navy-korabel.livejournal.com

9−12 — это первая серийная модификация МиГ-29. Поступил в войска в 1983 году. Авионика этого самолета — радиолокационный прицельный комплекс РЛПК-29 с бортовой РЛС Н019 и цифровым вычислителем Ц100 и оптико-электронный прицельно-навигационный комплекс ОЭПрНК-29 и другие приборы — к настоящему времени устарела и не представляет боевой ценности.



Фото: spotters.net.ua

Модификация 9−13 начала поступать в войска в 1986 году. На экспорт не поставлялся. От 9−12 она отличается наличием встроенной станции РЭБ «Гардения», блоков выброса пассивных помех БВП-30−26М, увеличенным внутренним запасом топлива, а также возможностью подвески двух подкрыльевых топливных баков (в модификации 9−12 был только подфюзеляжный подвесной топливный бак). Массой боевой нагрузки возросла с 2000 до 3200 кг.



Фото: ВВС Украины

L-39М1 — это простой в освоении учебно-боевой самолет с огромным запасом прочности. В свое время эти самолеты были модернизированы — получили двигатель АИ-25ТЛ запорожского производства.

Флот: наиболее значимые корабли

После 2014 года на рейде осталось немало украинских боевых кораблей. Хотя боевыми являются не все, техническое состояние некоторых кораблей — печальное.



Фото: «ВКонтакте» «Военный осведомитель»

Многие украинские корабли еще до 2014 года пришли в негодность или были проданы, как, например, авианесущий крейсер «Варяг». Сейчас флагман ВМС Украины — сторожевой корабль «Гетман Сагайдачный».



«Запорожье», подлодка. Фото: thefederalistpapers.org

Итак, после событий 2014 года в Крыму осталась дизель-электрическая подводная лодка проекта 641 «Запорожье», построенная в 70-х годах. Черноморский флот отказался от использования лодки по причине ее технических неисправностей, а также потому, что боевые возможности лодки давно устарели.



«Луцк». Фото: topwar.ru

Малый противолодочный корабль «Луцк» проекта 1124МУ. Корабль был спущен на воду 22 мая 1993 года. Судно обладает небольшой мореходностью — до 4 баллов, а оружие может применять при 3 баллах по шкале волнения.



«Хмельницкий». Фото: topwar.ru

Малый противолодочный корабль «Хмельницкий» проекта 1241.2 «Молния-2». Спущен на воду 26 января 1985 года. Судно может использоваться без ограничений при волнении моря не более 4 баллов. Его конструкция позволяет не пойти ко дну даже при затоплении двух отсеков.



«Тернополь». Фото: topwar.ru

Противолодочный корабль проекта 1124 М «Тернополь». Довольно «свежий» корабль, спущенный на воду 15 марта 2002 года. Такие корабли предназначены для охраны военно-морских баз и соединений ударных кораблей и конвоев судов в прибрежных районах. В момент своего создания они представляли серьезную угрозу для подлодок противника.



БДК «Константин Ольшанский».Фото: topwar.ru

Большой десантный корабль проекта 775 «Константин Ольшанский». Корабль может перевозить 10 средних танков и 340 человек. Размеры грузового отсека 55×6,5×4,5 м + 40×4,5×4,5 м, масса груза — до 480 тонн. Десант размещается в нескольких кубриках и офицерских 4-местных каютах.

Для обстрела береговых укреплений и уничтожения живой силы противника десантные корабли проекта 775 используют две РСЗО А-215 «Град-М» калибра 122-мм, способные вести огонь на дальность 21 км.



Фото: Корабль управления «Славутич».

Средний разведывательный корабль, корабль управления «Славутич». Это единственное судно, построенное по проекту 12 884 «Гофри». Центральный пост корабля оснащен современными средствами дальней связи и управления группой кораблей.



Фото: mil.in.ua

Кроме перечисленных кораблей в Крыму остаются несколько американских лодок типа Willard Sea Force 11M, Willard Sea Force 7M, Willard Sea Force 540 и других, переданных Украине США. Пара тральщиков проекта 266-М, артиллерийский катер «Херсон», несколько вспомогательных судов различного назначения. А также пара недостроенных корветов «Львов» и «Луганск».

Зенитные комплексы

В наследие от СССР Украине досталась 1-я дивизия ПВО Советской армии, которая была расквартирована в Севастополе, 174 зенитно-ракетная бригада, а также 1014 зенитно-ракетный полк из Феодосии. Именно они первыми получали новейшие тогда С-300ПС и С-300 ПТ.



С-300 ПТ. Фото: uos.ua

К 2014 году они морально устарели и находились в неудовлетворительном техническом состоянии. Например, из 250 пусковых установок C-300 П/ПС/ПТ, которыми располагали украинцы, в 2004—2011 гг. только 6 комплексов прошли капитальный ремонт , в 2012 г. был отремонтирован всего один С-300 ПТ, его ресурс продлили на 5 лет.



ЗРС на консервации. Фото: kommersant.ru

Эти ЗРС производились с 1981 года — С-300 ПТ и с 1983 года — С-300 ПС. Сейчас их производство свернуто. Такие ЗРС морально и технически устарели, на смену им пришли куда более совершенные модификации.

Артиллерия

Наиболее многочисленными в Крыму были части береговой обороны. Это и 36-ая отдельная бригада береговой обороны (Симферопольский район), 406-ая отдельная береговая артиллерийская группа (Симферополь), 1-ый и 501-ый отдельные батальоны морской пехоты (Феодосия и Керчь).



122-мм 2С1 «Гвоздика». Фото: kloch4.livejournal.com

Они были вооружены различными советскими артиллерийским системами: 120-мм минометы 2С12 «Сани», дивизион самоходных гаубиц 122-мм 2С1 «Гвоздика», дивизион 122-мм РСЗО БМ-21 «Град», дивизион 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 и дивизион 152-мм буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б».



«Рубеж». Снимок носит иллюстративный характер. Фото: twower.livejournal.com

Все это перешло к России в 2014 году. Наиболее ценным приобретением стали два мобильных береговых ракетных комплекса «Рубеж» с дозвуковой противокорабельной крылатой ракетой «П-15М». Они могут поражать цели на дистанции от 8 до 80 км. Для более эффективного поражения цели ракета комплекса делает «горку» с целью удара в палубу, фугасная боевая часть инициируется контактным взрывателем.

На вооружение этот комплекс был принят 22 октября 1978 года и эксплуатируется до сих пор некоторыми подразделениями российской армии.

Бронетехника

В распоряжении российских войск оказалось и немало бронетехники, по нескольку десятков основных боевых танков Т-64Б, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, бронетранспортеры БТР-70, БТР-80, МТ-ЛБ и даже такие старички, как БТР-60.



БТР-60. Фото: sergs_inf — LiveJournal

Вся эта техника — советского производства, изрядно изношенная и устаревшая. И если бронетранспортер БТР-80 и боевая машина БМП-2 все еще эксплуатируются в российской армии и украинские машины могли бы хоть как-то пригодиться, то Т-64Б для россиян бесполезны.



БМП-2. Фото: inforesist.org

Т-64Б — не самая надежная машина, которая производится в Украине. Подвела танк Т-64 его концепция. С самого начала в нем был заложен принцип — меньшая масса и минимальный внутренний объем. Это негативно сказалось на потенциале боевой машины, двигатель, ходовая часть и другие узлы и механизмы которого работали на пределе своих возможностей, не имея запаса прочности. Кстати, от модификации Т-64БМ «Булат» сами украинские военные отказались .



Т-64Б. Фото: depo.ua