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Что осталось в Крыму: оружие, которое Путин может передать Украине
12.01.2018 16:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
11 января Владимир Путин
Истребители МиГ-29 и учебно-боевые самолеты L-39М1
На авиабазе в Бельбеке до 2014 года находились несколько десятков МиГ-29 и учебно-боевых самолетов L-39М1. Все самолеты
Тогда с 10 апреля по начало июня российская сторона отдала Украине 37 МиГ-29 и МиГ-29УБ, а также 1 L-39M1. Остались на аэродроме 7 МиГ-29, 2 МиГ-29УБ и 3 L-39M1.
9−12 — это первая серийная модификация МиГ-29. Поступил в войска в 1983 году. Авионика этого самолета — радиолокационный прицельный комплекс РЛПК-29 с бортовой РЛС Н019 и цифровым вычислителем Ц100 и оптико-электронный прицельно-навигационный комплекс ОЭПрНК-29 и другие приборы — к настоящему времени устарела и не представляет боевой ценности.
Модификация 9−13 начала поступать в войска в 1986 году. На экспорт не поставлялся. От 9−12 она отличается наличием встроенной станции РЭБ «Гардения», блоков выброса пассивных помех БВП-30−26М, увеличенным внутренним запасом топлива, а также возможностью подвески двух подкрыльевых топливных баков (в модификации 9−12 был только подфюзеляжный подвесной топливный бак). Массой боевой нагрузки возросла с 2000 до 3200 кг.
L-39М1 — это простой в освоении учебно-боевой самолет с огромным запасом прочности. В свое время эти самолеты были модернизированы — получили двигатель АИ-25ТЛ запорожского производства.
Флот: наиболее значимые корабли
После 2014 года на рейде осталось немало украинских боевых кораблей. Хотя боевыми являются не все, техническое состояние некоторых кораблей — печальное.
Многие украинские корабли еще до 2014 года пришли в
Итак, после событий 2014 года в Крыму осталась дизель-электрическая подводная лодка проекта 641 «Запорожье», построенная в 70-х годах. Черноморский флот отказался от использования лодки по причине ее технических неисправностей, а также потому, что боевые возможности лодки давно устарели.
Малый противолодочный корабль «Луцк» проекта 1124МУ. Корабль был спущен на воду 22 мая 1993 года. Судно обладает небольшой мореходностью — до 4 баллов, а оружие может применять при 3 баллах по шкале волнения.
Малый противолодочный корабль «Хмельницкий» проекта 1241.2 «Молния-2». Спущен на воду 26 января 1985 года. Судно может использоваться без ограничений при волнении моря не более 4 баллов. Его конструкция позволяет не пойти ко дну даже при затоплении двух отсеков.
Противолодочный корабль проекта 1124 М «Тернополь». Довольно «свежий» корабль, спущенный на воду 15 марта 2002 года. Такие корабли предназначены для охраны военно-морских баз и соединений ударных кораблей и конвоев судов в прибрежных районах. В момент своего создания они представляли серьезную угрозу для подлодок противника.
Большой десантный корабль проекта 775 «Константин Ольшанский». Корабль может перевозить 10 средних танков и 340 человек. Размеры грузового отсека 55×6,5×4,5 м + 40×4,5×4,5 м, масса груза — до 480 тонн. Десант размещается в нескольких кубриках и офицерских 4-местных каютах.
Для обстрела береговых укреплений и уничтожения живой силы противника десантные корабли проекта 775 используют две РСЗО А-215 «Град-М» калибра 122-мм, способные вести огонь на дальность 21 км.
Средний разведывательный корабль, корабль управления «Славутич». Это единственное судно, построенное по проекту 12 884 «Гофри». Центральный пост корабля оснащен современными средствами дальней связи и управления группой кораблей.
Кроме перечисленных кораблей в Крыму остаются несколько американских лодок типа Willard Sea Force 11M, Willard Sea Force 7M, Willard Sea Force 540 и других,
Зенитные комплексы
В наследие от СССР Украине досталась 1-я дивизия ПВО Советской армии, которая была расквартирована в Севастополе, 174 зенитно-ракетная бригада, а также 1014 зенитно-ракетный полк из Феодосии. Именно они первыми получали новейшие тогда С-300ПС и С-300 ПТ.
К 2014 году они морально устарели и находились в неудовлетворительном техническом состоянии. Например, из 250 пусковых установок C-300 П/ПС/ПТ, которыми располагали украинцы, в 2004—2011 гг. только 6 комплексов прошли капитальный
Эти ЗРС производились с 1981 года — С-300 ПТ и с 1983 года — С-300 ПС. Сейчас их производство свернуто. Такие ЗРС морально и технически устарели, на смену им пришли куда более совершенные модификации.
Артиллерия
Наиболее многочисленными в Крыму были части береговой обороны. Это и 36-ая отдельная бригада береговой обороны (Симферопольский район), 406-ая отдельная береговая артиллерийская группа (Симферополь), 1-ый и 501-ый отдельные батальоны морской пехоты (Феодосия и Керчь).
Они были вооружены различными советскими артиллерийским системами: 120-мм минометы 2С12 «Сани», дивизион самоходных гаубиц 122-мм 2С1 «Гвоздика», дивизион 122-мм РСЗО БМ-21 «Град», дивизион 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 и дивизион 152-мм буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б».
Все это перешло к России в 2014 году. Наиболее ценным приобретением стали два мобильных береговых ракетных комплекса «Рубеж» с дозвуковой противокорабельной крылатой ракетой «П-15М». Они могут поражать цели на дистанции от 8 до 80 км. Для более эффективного поражения цели ракета комплекса делает «горку» с целью удара в палубу, фугасная боевая часть инициируется контактным взрывателем.
На вооружение этот комплекс был принят 22 октября 1978 года и эксплуатируется до сих пор некоторыми подразделениями российской армии.
Бронетехника
В распоряжении российских войск оказалось и немало бронетехники, по нескольку десятков основных боевых танков Т-64Б, боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, бронетранспортеры БТР-70, БТР-80, МТ-ЛБ и даже такие старички, как БТР-60.
Вся эта техника — советского производства, изрядно изношенная и устаревшая. И если бронетранспортер БТР-80 и боевая машина БМП-2 все еще эксплуатируются в российской армии и украинские машины могли бы хоть как-то пригодиться, то Т-64Б для россиян бесполезны.
Т-64Б —
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