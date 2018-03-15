Google запретила рекламу криптовалют и токенов

Компания Google запретила рекламу криптовалют, токенов и бинарных опционов, чтобы защитить пользователей от мошенников. С июня подобные объявления станут недоступны для размещения через сервис AdWords.

Сегодня мошенники активно заманивают потенциальных жертв инвестициями в токены (виртуальные акции) молодых и «перспективных» компаний, которые в действительности даже не имеет работающего прототипа своей продукцией. Все что у них есть – White Paper, документ с описанием проекта и условий привлечения денег на его разработку.





Нередко такие компании внезапно объявляют о своем закрытии, после чего исчезают вместе со всеми полученными от пользователей деньгами. При этом последние не могут ничего сделать, так как криптовалютный рынок до сих пор не отрегулирован, а в некоторых странах операции с токенами и виртуальными монетами вовсе не подчиняются установленным законам, что позволяет мошенникам оставаться безнаказанными.