ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Google запретила рекламу криптовалют и токенов

15.03.2018 20:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Google запретила рекламу криптовалют, токенов и бинарных опционов, чтобы защитить пользователей от мошенников. С июня подобные объявления станут недоступны для размещения через сервис AdWords.

Сегодня мошенники активно заманивают потенциальных жертв инвестициями в токены (виртуальные акции) молодых и «перспективных» компаний, которые в действительности даже не имеет работающего прототипа своей продукцией. Все что у них есть – White Paper, документ с описанием проекта и условий привлечения денег на его разработку.

Google запретила рекламу криптовалют и токенов

Нередко такие компании внезапно объявляют о своем закрытии, после чего исчезают вместе со всеми полученными от пользователей деньгами. При этом последние не могут ничего сделать, так как криптовалютный рынок до сих пор не отрегулирован, а в некоторых странах операции с токенами и виртуальными монетами вовсе не подчиняются установленным законам, что позволяет мошенникам оставаться безнаказанными.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Google запретила рекламу криптовалют, токенов и бинарных опционов, чтобы защитить...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
PC-версия A Way Out требует наличие геймпада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика