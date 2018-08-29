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На МКС устраняют утечку воздуха. Космонавты обнаружили пробоину

30.08.2018 22:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На борту Международной космической станции 30 августа было зафиксировано падение давления воздуха. Как выяснилось, давление падает из-за пробоины в корпусе корабля «Союз МС-09», пристыкованного к станции, сообщает ТАСС.

Космонавт Олег Артемьев и Сергей Прокопьев заделали дыру в «Союзе» герметиком.

«Диаметр повреждения от 3 до 4 см. Завтра будет проведен дополнительный анализ», — рассказали российские члены экипажа МКС в ходе трансляции их переговоров с Центром управления полетами, которую ведет со станции NASA.

В пятницу, следует из переговоров космонавтов с «землей», закрытая заплатой из герметика пробоина будет проверена на прочность, до вечера 31 августа будет принято окончательное решение по ситуации.

Как ранее сообщил ТАСС источник в российской ракетно-космической отрасли, пробоина в «Союзе» могла образоваться как из-за внешних причин (попадание микрометеорита или космического мусора), так и вследствие дефектов внутренней обшивки корабля.

По его словам, спускаемый аппарат, на котором космонавты вернутся на Землю в декабре, не поврежден.

Из специалистов госкорпорации «Роскосмос», РКК «Энергия», ЦНИИмаш сформирована специальная комиссия по изучению сложившейся нештатной ситуации. Как заявили в корпорации, безопасности и здоровью экипажа ничего не угрожает.

 
 
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На борту Международной космической станции 30 августа было зафиксировано падение давления воздуха. Как выяснилось, давление падает из-за пробоины в корпусе...
 
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