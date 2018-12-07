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NASA впервые записало, как звучит ветер на Марсе

08.12.2018 22:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight записала шум ветра на Марсе и отправила его на Землю. Об этом сообщил директор NASA Джим Брайденстайн.

Запись сделали 1 декабря. На датчики станции попал звук, вызванный порывами ветра, скорость которого составляла от 5 до 7 м/с.

Раньше люди никогда не слышали этого «рокота Марса». Шум звучит на низких частотах — лучше слушать его в наушниках или с сабвуфером.

Вот что "видит" перед собой Insight. Изображение: NASA / JPL-Caltech
Вот что «видит» перед собой Insight. Изображение: NASA / JPL-Caltech

Напомним, космический аппарат InSight совершил посадку на Марс 26 ноября. Предполагается, что аппарат проработает на Красной планете чуть больше одного марсианского года, или 728 земных дней.

Аппарат оснащен манипулятором и буром, который может погружаться на глубину до 6 метров. Среди задач миссии InSight — измерить температуру Марса и зафиксировать его тектоническую активность. Выявленные колебания помогут пролить свет на историю образования планеты, создать трехмерную схему ее внутреннего состава, а также определить агрегатное состояние, состав и размеры ядра.

 
 
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Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight записала шум ветра на Марсе и отправила его на Землю. Об этом сообщил директор NASA Джим Брайденстайн.
 
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