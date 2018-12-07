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NASA впервые записало, как звучит ветер на Марсе
08.12.2018 22:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight записала шум ветра на Марсе и отправила его на Землю. Об этом
Запись сделали 1 декабря. На датчики станции попал звук, вызванный порывами ветра, скорость которого составляла от 5 до 7 м/с.
Раньше люди никогда не слышали этого «рокота Марса». Шум звучит на низких частотах — лучше слушать его в наушниках или с сабвуфером.
Напомним, космический аппарат InSight
Аппарат оснащен манипулятором и буром, который может погружаться на глубину до 6 метров. Среди задач миссии InSight — измерить температуру Марса и зафиксировать его тектоническую активность. Выявленные колебания помогут пролить свет на историю образования планеты, создать трехмерную схему ее внутреннего состава, а также определить агрегатное состояние, состав и размеры ядра.
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Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight записала шум ветра на Марсе и отправила его на Землю. Об этом сообщил директор NASA Джим Брайденстайн.
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