ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотография яйца набрала более 24 миллионов лайков и стала самой популярной в Instagram

14.01.2019 10:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фотография яйца в инстаграм-аккаунте world_record_egg собрала более 24 миллионов лайков и стала самой популярной за все время существования соцсети. Снимок обошел рекорд поста Кайли Дженнер с новорожденной дочерью, опубликованного в феврале 2018 года и набравшего 18,2 миллиона лайков. Об этом пишет TJournal.

Фотография яйца — единственная в аккаунте, она была опубликована 4 января. Кто создал аккаунт с яйцом, неизвестно.

За 2018 год было несколько попыток догнать и перегнать публикацию Кайли Дженнер: публикация Джастина Бибера набрала 13,3 млн, а Арианы Гранде — 12,8 млн лайков.

Как отметил BuzzFeed, идея с яйцом не единична и в Instagram существуют другие похожие аккаунты, но они не получили особого распространения. Помимо этого, были созданы и другие аккаунты, где также публиковали только яйцо, но эти попытки не привели к успеху.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотография яйца в инстаграм-аккаунте world_record_egg собрала более 24 миллионов лайков и стала самой популярной за все время существования соцсети. Снимок обошел рекорд...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Мининформ ограничил доступ к 22 интернет-ресурсам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика