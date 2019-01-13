Фотография яйца набрала более 24 миллионов лайков и стала самой популярной в Instagram

Фотография яйца в инстаграм-аккаунте world_record_egg собрала более 24 миллионов лайков и стала самой популярной за все время существования соцсети. Снимок обошел рекорд поста Кайли Дженнер с новорожденной дочерью, опубликованного в феврале 2018 года и набравшего 18,2 миллиона лайков. Об этом пишет TJournal.

Фотография яйца — единственная в аккаунте, она была опубликована 4 января. Кто создал аккаунт с яйцом, неизвестно.

За 2018 год было несколько попыток догнать и перегнать публикацию Кайли Дженнер: публикация Джастина Бибера набрала 13,3 млн, а Арианы Гранде — 12,8 млн лайков.

Как отметил BuzzFeed, идея с яйцом не единична и в Instagram существуют другие похожие аккаунты, но они не получили особого распространения. Помимо этого, были созданы и другие аккаунты, где также публиковали только яйцо, но эти попытки не привели к успеху.