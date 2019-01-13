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Фотография яйца набрала более 24 миллионов лайков и стала самой популярной в Instagram
14.01.2019 10:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Фотография яйца в инстаграм-аккаунте world_record_egg собрала более 24 миллионов лайков и стала самой популярной за все время существования соцсети. Снимок обошел рекорд
Фотография яйца — единственная в аккаунте, она была опубликована 4 января. Кто создал аккаунт с яйцом, неизвестно.
За 2018 год было несколько попыток догнать и перегнать публикацию Кайли Дженнер:
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Фотография яйца в инстаграм-аккаунте world_record_egg собрала более 24 миллионов лайков и стала самой популярной за все время существования соцсети. Снимок обошел рекорд...
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