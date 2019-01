Самые ожидаемые игры 2019 года по версии 42.TUT.BY

Пока игровая индустрия в начале нового года набирает разгон, можно постепенно составлять списки желаемого на ближайшие 12 месяцев. Давайте обсудим, какие игры стоит ждать в 2019 году и чем они выделяются на фоне остальных. Поехали!

Metro: Exodus

Выходит: 15 февраля

Что это: S.T.A.L.K.E.R. во вселенной книг Дмитрия Глуховского «Метро 2033»

Зачем ждать: Если первые две части Metro — камерные истории про выживание в московском метро после ядерной войны, то Metro Exodus — это масштабный эпос с библейскими мотивами. Главный герой Артем выбирается за пределы метрополитена и на бронепоезде отправляется колесить по постапокалиптической России. Минимум закрытых помещений — только большие локации на свежем воздухе.

Артем видит дивный новый мир, зализывающий раны после глобальной катастрофы. По идее, люди должны строить светлое будущее, но во вселенной игры не все так радужно. Те, кого встретит на своем пути игрок, — в лучшем случае бандиты. В худшем — поехавшие религиозные культисты или монстры. Поиски нового дома для Артема и его соратников — а именно на это намекает название игры и сюжетная завязка — превращается в настоящее испытание. И не факт, что эта история со счастливым концом.

Anthem

Выходит: 22 февраля

Что это: Destiny от создателей Mass Effect и Dragon Age.

Зачем ждать: После выхода Mass Effect: Andromeda к студии Bioware кредит доверия резко упал. Игроков не волновало, что игру делало другое подразделение, а не люди, причастные к оригинальной трилогии. Раз повесили на другую команду бедж Bioware, то и отвечайте, как за Bioware.

Anthem — это попытка восстановить утраченное доверие. По сути, нас ждет мультиплеерный экшен в духе Destiny. Собираем компанию друзей и отправляемся уничтожать монстров в самых разных локациях. Главная игровая «фишка» — джетпаки. Большую часть времени игрок проводит в полете, путешествуя по миру Anthem. В бою они тоже пригодятся: чтобы мгновенно увернуться от удара врага или чтобы оказаться у него за спиной.

Tom Clancy’s The Division 2

Выходит: 15 марта

Что это: Экшен про американское ополчение на страже родной земли. Сделан в Швеции.

Зачем ждать: Действие The Division 2 разворачивается в Вашингтоне. Со времен первой части прошло около полугода. Вирус, уничтоживший большую часть населения, никуда не делся. Остатки американцев пытаются выжить посреди разрушенных бизнес-центров и супермаркетов. Специальные агенты борются как с одиночными мародерами, так и с многочисленными организованными бандами.

Первой The Division не хватало высокоуровневого контента. После прохождения сюжетной линии делать в игре было практически нечего. Хотя дополнения позже исправили ситуацию. В сиквеле разработчики хотят все сделать красиво с самого начала. Высокоуровневые квесты, длинные кооперативные задания с боссами и ценной наградой, новая система прогрессии, которая стимулирует играть больше. Словом, конкуренция с Anthem за внимание игроков подстегивает делать больше и лучше. Мы, как потребители, от этого лишь выигрываем.

Sekiro: Shadows Die Twice

Выходит: 22 марта

Что это: Dark Souls в средневековой Японии

Зачем ждать: Разработчики Dark Souls делают то, что у них получается лучше всего — игру, которая заставит вас взвыть от бессилия. Sekiro: Shadows Die Twice — экшен, в котором точность действий и знание противников так же важны, как терпение и самоконтроль. Как и Dark Souls, это игра о превозмогании и постоянном росте над собой.

На первый взгляд, перед нами обычный экшен в антураже средневековой Японии. Но есть один нюанс: все враги убивают главного героя буквально с нескольких ударов. Нельзя ворваться в бой и нажимать случайные кнопки. Нужно заучивать поведение противников, вовремя уклоняться от их ударов и контратаковать.

В арсенале главного героя имеется особый крюк. Он помогает перемещаться по локациям, достигать, казалось бы, недоступные участки и подбираться к врагам с более удобных позиций. Авторы обещают, что игра будет чуть более стремительной в сравнении с Dark Souls. Вероятно, к смертям это тоже относится.

Days Gone

Выходит: 26 апреля

Что это: «Ходячие мертвецы» про байкеров

Зачем ждать: Если вы когда-нибудь зачем-то мечтали въехать в толпу зомби на мотоцикле, то Days Gone вам определенно понравится. Главный герой игры — байкер. Он путешествует по разрушенной стране на мотоцикле, сражается с бандитами и мародерами, исследует брошенные заводы и станции на предмет полезных деталей и бензина. Разумеется, время от времени натыкается на зомби. И тут начинается самое интересное.

В Days Gone на героя обычно нападают не пять или десять живых мертвецов, а сразу сотни. Стрелять по ним из автомата не всегда эффективно. Умирают зомби быстро, но они берут числом, поэтому приходится искать нестандартные варианты. Заманивать их в ловушку и взрывать бак с горючим. Въезжать в толпу на мотоцикле. Или даже натравливать их на бандитов. Где-то на фоне разворачивается история трагической любви и мужской дружбы. Но кого это волнует, если есть зомби и мотоцикл.

Rage 2

Выходит: 14 мая

Что это: «Безумный Макс» на максималках

Зачем ждать: В этом списке уйма игр про постапокалипсис. Но если все они про такой угрюмый и темный мир после катастрофы, то Rage 2 всеми силами старается показать, что конец света — это весело! Да, вокруг не осталось ничего, кроме пустыни, но это же отличный полигон для гонок с использованием ракетниц и пулеметов.

Никто не будет жалеть, если вы нагрянете в логово бандитов и перестреляете их из футуристического оружия. А если появятся десятиметровые мутанты, то и для них в арсенале найдется что-нибудь убойное. Rage 2 — это никаких правил, только ты, большой открытый мир и тысяча способов убить все, что движется.

Doom Eternal

Выходит: 2019

Что это: Это DOOM

Зачем ждать: DOOM Eternal переносит действие с Марса на Землю. После вторжения демонов города лежат в руинах, вокруг только монстры, но для главного героя это как раз нормально. DOOM был и остается яростным экшен про то, как разрывать глотки уродливым гостям из Ада, стрелять из двустволки в упор, и все это как будто на перемотке X2.

В DOOM Eternal к стандартному арсеналу главного героя добавляется крюк, с помощью которого можно притягивать себя к разным объектам и таким образом преодолевать большие расстояния. Но это был бы не DOOM, если бы при помощи этого же крюка нельзя было бы подтягивать монстров к себе или, наоборот, подлетать к ним, чтобы смачно дать прикладом в лицо.

Death Stranding

Выходит: предположительно, в 2019-м

Что это: Игра с голливудскими звездами про доставщика непонятно чего непонятно куда

Зачем ждать: Среди знаменитостей, подаривших свою внешность героям Death Stranding, значатся Норман Ридус, Леа Седу, Линдси Вагнер, Мадс Миккельсен и Гильермо дель Торо. Вряд ли бы они стали ввязываться в авантюру, но сейчас Death Stranding вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

В немногочисленных трейлерах главный герой шагает по непонятной местности и несет на себе какой-то груз. Куда он идет? Где это все происходит? Что внутри? Что, собственно, нужно будет делать игроку, кроме как смотреть кат-сцены с отличной актерской игрой? По слухам, ответы на эти вопросы мы получим в этом году. Но есть вероятность, что Death Stranding попадет в список самых ожидаемых игр на 2020 год.

Ghost of Tsushima

Выходит: предположительно, в 2019-м

Что это: «Семь самураев» от мира видеоигр

Зачем ждать: Анонс Ghost of Tsushima произвел большое впечатление. Сейчас кажется, что это просто идеальная игра про самураев. Действие происходит в 1274 году. В Японию вторглись монголы, захватчики разоряют деревню за деревней, но одинокий самурай бросает вызов целой армии.

Главный герой сражается с монголами на фоне красивейших закатов. Игра смакует каждое убийство. Движения героя выверены, катана пронзает плоть с характерным звуком, льется кровь, слышен предсмертный вздох, враг падает наземь. Все как в фильмах Акиры Куросавы.

The Last of Us Part II

Выходит: предположительно, в 2019-м

Что это: Продолжение одной из лучших игр за всю историю PlayStation

Зачем ждать: Студия Naughty Dog, как и Rockstar Games, всегда делает игры, которые на шаг впереди всей игровой индустрии. И часто — впереди всей индустрии развлечений. Первая The Last of Us была настолько глубокой, пронзительной и душевной игрой, что смотреть после нее фильмы вроде «Дороги» или «Логана» тяжело. Потому что ты видел все то же самое, но в лучшей аранжировке.

The Last of Us Part II должна продолжить этот успех и показать, на что способны видеоигры в 2019 году. Как с точки зрения технологий, так и драматургии.

Из-за вируса человечество стоит на грани исчезновения. В специальных лагерях живут здоровые люди под надзором военных. За пределами безопасных зон — дикая местность, которую облюбовали бандиты и зараженные.

После событий первой части прошло несколько лет. По неизвестной пока причине Элли теперь путешествует одна, без Джоэла, второго главного героя оригинала. За это время девушка научилась сражаться в одиночку, поэтому тех, кто стоит у нее на пути, она убивает без каких-либо моральных терзаний. Где Джоэл и какая сюжетная завязка у сиквела, неясно. Но в случае с The Last of Us чем меньше знаешь о сюжете до выхода игры, тем ярче впечатления в процессе.

А какие игры в 2019 году ждете вы?