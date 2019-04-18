Стало известно, молекула какого вещества была первой во Вселенной

Источник материала: IT.Tut.by

Астрофизики смогли обнаружить внутри планетарной туманности NGC 7027 в созвездии Лебедя следы древнейшей молекулы гидрида гелия (HeH+) во Вселенной, сообщает журнал Nature.



На иллюстрации показано, как могли выглядеть самые первые звезды во Вселенной. Изображение: National Science Foundation

После Большого взрыва во Вселенной существовали три элемента — водород, гелий и следовые количества лития. Только когда прошло около 300 миллионов лет, возникли более тяжелые элементы. Одними из таких стали молекулы гидрида гелия.

Несмотря на лабораторное подтверждение существования таких молекул еще в 1925 году, обнаружить их в космосе до сих пор не удавалось. Для сбора данных была задействована инфракрасная обсерватория SOFIA, расположенная на самолете «Боинг 747SP».

Соавтор научной работы Дэвид Ньюфелд отметил, что открытие HeH+ - это красивая демонстрация стремления природы формировать молекулы. По его словам, это явление не только можно наблюдать астрономическими методами, но и понять с использованием теоретических моделей.