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Стало известно, молекула какого вещества была первой во Вселенной
19.04.2019 16:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Астрофизики смогли обнаружить внутри планетарной туманности NGC 7027 в созвездии Лебедя следы древнейшей молекулы гидрида гелия (HeH+) во Вселенной, сообщает
После Большого взрыва во Вселенной существовали три элемента — водород, гелий и следовые количества лития. Только когда прошло около 300 миллионов лет, возникли более тяжелые элементы. Одними из таких стали молекулы гидрида гелия.
Несмотря на лабораторное подтверждение существования таких молекул еще в 1925 году, обнаружить их в космосе до сих пор не удавалось. Для сбора данных была задействована инфракрасная обсерватория SOFIA, расположенная на самолете «Боинг 747SP».
Соавтор научной работы Дэвид Ньюфелд отметил, что открытие HeH+ - это красивая демонстрация стремления природы формировать молекулы. По его словам, это явление не только можно наблюдать астрономическими методами, но и понять с использованием теоретических моделей.
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Астрофизики смогли обнаружить внутри планетарной туманности NGC 7027 в созвездии Лебедя следы древнейшей молекулы гидрида гелия (HeH+) во Вселенной, сообщает журнал...
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