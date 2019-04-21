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Иранская армия показала три экспериментальных танка, похожих на M1 Abrams

22.04.2019 10:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Три прототипа экспериментального танка Zolfaghar («Зульфикар») были показаны на выставке вооружений в Иране, посвященной Дню Армии. Боевые машины были созданы специалистами Организации джихада исследования и самообеспечения сухопутных войск иранской армии, сообщает военный блог «Центра анализа стратегий и технологий»

Иранская армия показала три экспериментальных танка, похожих на M1 Abrams
Фото: MIZAN

По внешнему виду боевые машины напоминают американский танк M1 Abrams, также у них просматриваются отдельные черты Т-72, М60, М48. Разные варианты Zolfaghar демонстрируются Ираном на протяжении уже пяти лет.

Иранская армия показала три экспериментальных танка, похожих на M1 Abrams
Фото: FARS

Подобные разработки обычно так и остаются в стадии прототипов — у иранской промышленности часто нет необходимых технологий для выпуска новой техники.

Например, до сих пор не налажен серийный выпуск другой разработки — танка Karrar. Эта боевая машина напоминает российский танк Т-90МС. Такая же развитая ниша башни, в которой хранится часть боекомплекта, и похожая ходовая часть. По другим сведениям, Karrar — глубокая модернизация российского Т-72С.

 
 
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Три прототипа экспериментального танка Zolfaghar («Зульфикар») были показаны на выставке вооружений в Иране, посвященной Дню Армии. Боевые машины были созданы...
 
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