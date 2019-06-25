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Леонардо Ди Каприо получил мячом по лицу и стал мемом
26.06.2019 14:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Фотограф запечатлел актера Леонардо Ди Каприо в момент, когда волейбольный мяч прилетел ему прямо в лицо. Скоро этот снимок стал популярен среди пользователей соцсетей и даже разошелся на мемы. Об этом
Фотографию сделали 25 июня, когда Ди Каприо находился на одном из пляжей в Малибу (США) и играл в волейбол. На снимке видно, как мяч прилетает актеру прямо в лицо. Удар был достаточно сильным, чтобы сбить Леонардо с ног. Сообщается, что при этом серьезных травм мужчина не получил.
Фотография быстро стала популярна среди пользователей соцсетей, в Twitter даже начали появляться мемы на ее основе:
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