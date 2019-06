Леонардо Ди Каприо получил мячом по лицу и стал мемом

Источник материала: IT.Tut.by

Фотограф запечатлел актера Леонардо Ди Каприо в момент, когда волейбольный мяч прилетел ему прямо в лицо. Скоро этот снимок стал популярен среди пользователей соцсетей и даже разошелся на мемы. Об этом со ссылкой на Daily Mail пишет Media Leaks.

Фотографию сделали 25 июня, когда Ди Каприо находился на одном из пляжей в Малибу (США) и играл в волейбол. На снимке видно, как мяч прилетает актеру прямо в лицо. Удар был достаточно сильным, чтобы сбить Леонардо с ног. Сообщается, что при этом серьезных травм мужчина не получил.

Фотография быстро стала популярна среди пользователей соцсетей, в Twitter даже начали появляться мемы на ее основе: