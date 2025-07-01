Татьяна Ким вошла в список 50 самых богатых self-made женщин мира, а бывший техдиректор OpenAI Мира Мурати привлекла $ 2 млрд в свой стартап. Новости мирового бизнеса за июнь 2025 года

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за июнь 2025 года.

$ 10 млрд за идею: как Мира Мурати привлекла рекордные инвестиции в Thinking Machines Lab без готового продукта

В Кремниевой долине состоялся самый крупный раунд посевного инвестирования в истории: компания Thinking Machines Lab, основанная бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати, привлекла $ 2 млрд при оценке в $ 10 млрд — несмотря на отсутствие публичного продукта или выручки.



Источник: forbes.ru

Thinking Machines Lab вышла из тени всего через полгода после основания. Изначально компания планировала привлечь $ 1 млрд, однако интерес инвесторов оказался столь высоким, что сумма удвоилась. Минимальный входной порог для участия в раунде составил $ 50 млн, что сразу отсекло мелких игроков.

Ключевым фактором успеха стали репутация Миры Мурати и команда мирового уровня. Среди сооснователей и сотрудников — ряд бывших топов из OpenAI, DeepMind, Meta, CharacterAI и Mistral AI.

Компания заявила о намерении создать новый класс ИИ-систем, более универсальных, настраиваемых и прозрачных, чем существующие решения. Основной фокус — на науке и инженерии, где ИИ должен стать полноценным партнером человека, а не просто инструментом.

Опыт Мурати в OpenAI — включая руководство проектами ChatGPT, DALL·E и Codex — сыграл ключевую роль в убеждении инвесторов, что эта команда способна повторить (или превзойти) успех OpenAI.

Любопытной деталью стало участие правительства Албании в раунде инвестирования. Хотя официального подтверждения пока нет, это может быть связано с происхождением Миры Мурати — она родом из Албании. Если данные подтвердятся, это станет одним из первых случаев, когда национальное правительство напрямую поддерживает ИИ-стартап в США.

Татьяна Ким вошла в список 50 самых богатых self-made женщин мира по версии Forbes

Forbes включил основательницу российского онлайн-ритейлера Wildberries Татьяну Ким в список 50 самых богатых женщин мира, которые добились успеха самостоятельно. Она заняла 18-е место, став единственной россиянкой в рейтинге и одной из двух участниц моложе 50 лет.

Как отмечает Forbes, Татьяна Ким — бывшая учительница английского языка, которая в 2004 году основала Wildberries вместе с мужем Владиславом Бакальчуком. На тот момент ей принадлежало 99% компании, супругу — 1%.



Источник: rbc.ru

В 2024 году пара развелась, и Ким, вернув девичью фамилию, получила полный контроль над бизнесом — теперь ей принадлежит 100% Wildberries. По оценке Forbes, ее состояние составляет $ 4,6 млрд.

Среди 50 участниц рейтинга только две женщины младше 50 лет — Татьяна Ким (49 лет) и Мелани Перкинс (38 лет), соосновательница австралийского стартапа Canva, которая заняла 13-е место. Остальные участницы — женщины зрелого возраста: рейтинг возглавляет 80-летняя судоходная магнатка Рафаэла Апонте-Диамант из Швейцарии.

Louis Vuitton открывает в Шанхае уникальный магазин-корабль «The Louis»

Мировой лидер в индустрии роскоши Louis Vuitton представил в Шанхае новый инновационный формат флагманского магазина — The Louis, здание в форме корабля длиной 30 метров, расположенное в самом центре города, на знаменитой торговой улице Нанкин-роуд.

Это не просто магазин, а многофункциональное пространство, объединяющее галерею, кафе и арт-инсталляции, созданное для того, чтобы предложить клиентам не только шопинг, но и незабываемые впечатления. Louis Vuitton позиционирует этот проект как шаг в будущее розничной торговли — туда, где главную роль играет эмоциональный и культурный опыт.



Источник: hero-magazine.com

Однако за эффектным внешним видом стоит и серьезная бизнес-стратегия. Louis Vuitton и его материнская компания LVMH рассчитывают, что уникальность формата поможет привлечь внимание китайских потребителей, чьи траты на предметы роскоши в последнее время заметно снизились.

The Louis — часть более широкой тенденции среди брендов люксового сегмента: отказ от классической модели «магазин-продажа» в пользу формата «магазин-опыт». Такой подход нацелен на более глубокое вовлечение клиента, эмоциональную привязку к бренду и устойчивый рост продаж.

NASA и Netflix объединяются: прямые трансляции запусков ракет теперь доступны на стриминге

С этого лета зрители Netflix смогут наблюдать за запуском ракет, выходами в открытый космос и другими захватывающими моментами космических миссий НАСА — и все это в прямом эфире. Новое партнерство между Netflix и космическим агентством расширяет доступ к контенту NASA Plus — стриминговому сервису, который начал работу в ноябре 2023 года.

До настоящего времени NASA Plus уже предлагал пользователям возможность смотреть прямые трансляции запусков, документальные фильмы о космосе, а также уникальные съемки с Международной космической станции. Теперь эти материалы появятся и на Netflix, при этом останутся полностью бесплатными для всех подписчиков платформы — стоимость подписки не изменится, а сам контент NASA Plus будет показываться без рекламы.

В рамках трансляций NASA Plus зрители смогут наблюдать выходы астронавтов в открытый космос, следить за миссиями в реальном времени и наслаждаться захватывающими видами нашей планеты с орбиты.



Источник: theverge.com

Как заявили в агентстве, цель сотрудничества — «сделать научную и исследовательскую деятельность НАСА еще более доступной» и вдохновить глобальную аудиторию. С учетом того, что Netflix насчитывает более 700 млн пользователей по всему миру, охват научного контента значительно возрастет.