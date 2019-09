Что стало с героями известных мемов: «реклама скайпа» и «недоумевающая девочка»

Источник материала: IT.Tut.by

Порой мем — не единственное яркое событие в жизни его героев. В прошлый раз мы рассказали про «женщину с кандибобером» и Рикардо Милоса. В этот раз поделимся, как живут авторы ролика «реклама скайпа» и «недоумевающая девочка».

«Каким файлообменником ты пользуешься? Конечно же, скайпом»

В 2015 году две студентки из новосибирского Академгородка — Ева Морозова и Юлия Якубеня — сняли пародийную рекламу скайпа, благодаря которой в народ ушла фраза «Каким файлообменником ты пользуешься?». Но, конечно, это не единственное, чем девушки запомнились интернету.

Все началось с того, что в 2012 году Юлия создала паблик «ШКЯ (шутки, кайф, яшперица)», который стала вести со своей подругой Евой. В то время они постили в сообществе странноватые интервью и опросы . Сегодня же Морозова ведет его единолично и выкладывает там свои комиксы про унылые будни менеджеров, которые радуются только пятничному кутежу и тефтелям.

Позже Ева рассказала в интервью The Novosib Roo, что идея «ШКЯ» родилась еще в университете: «Изначально мы просто хотели создать группу для своих, где каждый мог бы постить что хочет, потом со временем как-то выработался свой стиль группы».

Кстати, загадочное слово «яшперица» расшифровывается очень просто: Евин папа так называл ящерицу, когда она была маленькой.

Примерно тогда же девушка завела YouTube-канал, где выкладывала первые пародийные рекламные видео с участием Юлии. Так, их реклама журнала Star даже попала в один из выпусков шоу «This is Хорошо». Но известность настигла канал именно после «рекламы скайпа».

«На самом деле мне просто понравилось слово „файлообменник“, я до сих пор не знаю, является скайп файлообменником или не является. И мне как-то все равно. Прорекламировать скайп мы решили потому, что он для нас является частью офисной продуктивной жизни с „гигабайтами свежей информации“, над которой мы часто смеемся», — поясняла Ева.

Странноватый ролик заметили — в частности, про него говорили в шоу « +100500 » и опять же в « This is Хорошо ». Однако под видео наряду с восхищенными комментариями стали появляться и негативные. Возможно, поэтому сейчас у «рекламы скайпа» (кстати, набравшей почти 12 миллионов просмотров) отключена возможность комментирования.

Тем временем «ШКЯ» менял формат. В 2016 году в паблике начали продавать мерч со смешными длинноносыми толстяками — главными героями комиксов про офисную жизнь. Теперь это полноценный магазин, который поставляет продукцию с грустными контент-менеджерами и «мистером Кутежом» в том числе и в Беларусь. Так что любимое дело Еву полностью обеспечивает.

Она по-прежнему живет в Академгородке и уезжать не собирается. «Тут очень хорошо, лес вокруг, студенты, ученые. Если и решу переезжать, то уж точно не в большие города, а, наоборот, в горы, на Алтай куда-нибудь», — говорит она.

Что же касается Юлии Якубени, то она ведет более закрытый образ жизни. Одна из причин — в пародийной новости про отварную сосиску.

В паблике «ШКЯ» примерно пять лет назад стали появляться «Новости Академгородка» (вымышленное издание) с заголовками вроде «Григорий Махатков переварил макароны» и «Роберт Королевский пролил ряженку»; главными героями выступали знакомые Евы и Юлии.

Про Якубеню вышло несколько заметок, например «Юлия Якубеня проникает в стратосферу». Но по какой-то причине именно «сосиска» стала самым популярным текстом.





Этот текст быстро стал примером новости со скучным или незначительным инфоповодом. Но, к сожалению, популярность не принесла девушке радости. Так, Юлия рассказала TJournal, что ее стали преследовать в реальной жизни, фотографировать на улицах и «кидаться сосисками». Ее даже несколько раз вынуждали удалиться из соцсетей. В итоге эта новость была удалена из паблика.

Якубеня уехала из Новосибирска, но до сих пор в комментариях на ее страницах в соцсетях можно увидеть комментарии вроде «это ты создатель скайпа?».

Сейчас пути Евы и Юлии разошлись, и они больше не снимают общих роликов, но их видео и новости всегда будут в наших сердцах.

Возмущенная девочка





Возможно, вы видели фото с недоумевающей девочкой в розовом. Это кадр из американского сериала «Держись, Чарли!» (Good luck Charlie), который начал выходить в 2010 году. А тот самый момент был показан в 2011 году в серии «Знакомство с родителями».

В этом эпизоде мама слышит шум во дворе и выбегает из дома с криком «Что случилось с Чарли?». После этого девочка и делает свою знаменитую гримасу.

Маленькую актрису зовут Миа Талерико, и на тот момент ей было всего два года. Сейчас же Мии 11 лет, и она с 11 месяцев в кинобизнесе.

Девочка живет в Калифорнии, ходит в школу и изредка снимается в кино. Так, ее последняя работа — роль Кристины в американском фильме Are You Scared Yet? 2018 года. Также Миа снялась в продолжении сериала про Чарли — «Держись, Чарли, это Рождество!» и сериале «Джесси».

Под руководством мамы девочка ведет Instagram и канал на YouTube . У нее более миллиона подписчиков в инстаграме, а состояние юной актрисы, полученное за все роли в фильмах, оценивается в два миллиона долларов.