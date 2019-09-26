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Инструкция: отключаем платные интернет-подписки на А1, МТС и life:)

27.09.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В редакцию 42.TUT.BY нередко приходят сообщения от абонентов белорусских мобильных операторов с жалобами на подключенные платные интернет-подписки. В этом тексте мы решили рассказать, что делать, если такая подписка уже активирована, и как случайно «не подхватить» ее снова.

Инструкция: отключаем платные интернет-подписки на А1, МТС и life:)

Что такое интернет-подписка и сколько она стоит

Интернет-подписка — услуга, которая позволяет за определенную плату получать доступ к разному контенту: от видео и музыки до игр и сайтов знакомств. Во всяком случае, так говорится на официальном сайте одного из наших мобильных операторов.

Проще говоря: если случайно нажать на каком-либо сайте на всплывающий баннер (или другое сообщение сомнительного происхождения), на абонентский номер пользователя может быть оформлен доступ к услуге, которая ему не слишком нужна.

Стоимость таких услуг может разниться, но цена большинства их тех, что указаны на официальных сайтах операторов A1, МТС и life:), составляет от 20 до 30 копеек в сутки. На первый взгляд, не так уж и много. Но в месяц получается почти 10 рублей.

Двойная верификация поможет?

В большинстве случаев операторы уверяют: абоненты сами подключают подобные подписки, невнимательно прочитав условия использования, которые обязательно указаны на сайтах с подобными предложениями. Впрочем, с недавнего времени формат-оформления интернет-подписок изменился — теперь подключить их станет сложнее.

Представители А1 по нашему запросу объяснили, что после введения двойной верификации абонент «должен подтвердить свое согласие с правилами предоставления услуги, проставив галочку в соответствующее поле (чекбокс) интернет-страницы, после чего нажать кнопку «Подписаться». «При этом абонент может прервать процесс подписки, используя кнопку «Выйти», — добавляют в А1.

Другими словами: нажатие на крестик на всплывающем баннере на незнакомом сайте автоматически не активирует у вас платную интернет-подписку. Теперь для ее включения придется как минимум еще раз подтвердить намерение ее получить. Кроме того: страница, на которой происходит оформление подписки, будет включать информацию об ее стоимости и способе отключения.

Как отказаться от уже подключенной интернет-подписки

Единого способа отказаться от интернет-подписок, скорее всего, найти вряд ли получится. Один из наиболее надежных вариантов — заранее потребовать от оператора заблокировать возможность осуществлять любые платные подписки.

Но если активация такой услуги уже произошла, отключить ее можно следующими способами:

  • Через отправку СМС-сообщения с определенным текстом на специальный номер, который зависит от подключенной услуги. Этот текст и номер может меняться от оператора к оператору. Для удобства прикрепляем ссылки на страницы с описанием распространенных интернет-подписок с способами их отключения через «SMS-ки» на сайтах А1, МТС и life:).
  • При обращении в контакт-центры А1, МТС и life:) по телефону
  • В салонах связи А1, МТС и life:)
  • Через обращение к провайдеру в мессенджерах или социальных сетях

На официальных сайтах А1 и МТС уточняется: в случае успешного отключения подписки абоненту придет SMS-подтверждение.

 
Теги: знакомства
 
 
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В редакцию 42.TUT.BY нередко приходят сообщения от абонентов белорусских мобильных операторов с жалобами на подключенные платные интернет-подписки. В этом тексте...
 
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