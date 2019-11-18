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A1 с 1 декабря увеличивает стоимость тарифных планов. В марте они станут еще дороже
19.11.2019 13:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Компания А1 с первого декабря этого года увеличивает стоимость популярных тарифных планов, следующий этап изменения цен запланирован на первое марта 2020 года. Об этом
Что и на сколько подорожает
Например, Тариф lemon Z будет стоить 13,5 рублей вместо 11,9 рублей, lemon Y — 20,9 рублей вместо 19,9 рублей, lemon X — 27,9 рублей вместо 26,9 рублей. В среднем стоимость увеличится на 6,7%.
Тарифный план «Комфорт S» подорожает до 13,3 рублей (вместо 12,4 рублей). «Комфорт М» по 29 февраля будет стоить 20,9 рублей, с марта — 21,9 рублей. Нынешняя цена предложения 20,75 рублей. «Комфорт L» сначала подорожает до 29,9 рублей, с марта — до 32,9 рублей (вместо нынешних 27 рублей).
«Комфорт XL» будет стоить 39,9 и 44,9 рублей соответственно до конца февраля и с начала марта будущего года. Сейчас он предлагается за 39,5 рублей. В среднем стоимость увеличится на 10,3%.
В тарифах станет больше интернет-трафика
На тарифных планах lemon произойдет увеличение объема интернет-пакетов при сохранении возможности их накопления: абонентам lemon Y станут доступны 8 ГБ (вместо 4 ГБ), а lemon X — 20 ГБ (вместо 8 ГБ).
Для абонентов «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL» объем включенного интернет трафика увеличится и составит 10, 25 и 40 ГБ соответственно (вместо 7, 15 и 35 ГБ).
При этом также будут добавлены: безлимит на мессенджеры — для «Комфорт S», безлимит на мессенджеры и социальные сети — для «Комфорт M», безлимит на YouTube — для «Комфорт XL». У тарифного плана «Комфорт L» появится опция безлимит звонков в другие сети в рамках акции для всех абонентов тарифного плана.
Кроме того, станет доступным для подключения пакет «Безлимитный интернет до 2 Мбит/с» на lemon X, «Комфорт L», «Комфорт XL», а также пакет «Ночной безлимит» на «Комфорт S», «Комфорт M» и «Комфорт L».
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Компания А1 с первого декабря этого года увеличивает стоимость популярных тарифных планов, следующий этап изменения цен запланирован на первое марта 2020 года....
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