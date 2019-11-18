A1 с 1 декабря увеличивает стоимость тарифных планов. В марте они станут еще дороже

Источник материала: IT.Tut.by

Компания А1 с первого декабря этого года увеличивает стоимость популярных тарифных планов, следующий этап изменения цен запланирован на первое марта 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании, полный список изменений доступен по этой ссылке .





Что и на сколько подорожает

Например, Тариф lemon Z будет стоить 13,5 рублей вместо 11,9 рублей, lemon Y — 20,9 рублей вместо 19,9 рублей, lemon X — 27,9 рублей вместо 26,9 рублей. В среднем стоимость увеличится на 6,7%.

Тарифный план «Комфорт S» подорожает до 13,3 рублей (вместо 12,4 рублей). «Комфорт М» по 29 февраля будет стоить 20,9 рублей, с марта — 21,9 рублей. Нынешняя цена предложения 20,75 рублей. «Комфорт L» сначала подорожает до 29,9 рублей, с марта — до 32,9 рублей (вместо нынешних 27 рублей).

«Комфорт XL» будет стоить 39,9 и 44,9 рублей соответственно до конца февраля и с начала марта будущего года. Сейчас он предлагается за 39,5 рублей. В среднем стоимость увеличится на 10,3%.

В тарифах станет больше интернет-трафика

На тарифных планах lemon произойдет увеличение объема интернет-пакетов при сохранении возможности их накопления: абонентам lemon Y станут доступны 8 ГБ (вместо 4 ГБ), а lemon X — 20 ГБ (вместо 8 ГБ).

Для абонентов «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL» объем включенного интернет трафика увеличится и составит 10, 25 и 40 ГБ соответственно (вместо 7, 15 и 35 ГБ).

При этом также будут добавлены: безлимит на мессенджеры — для «Комфорт S», безлимит на мессенджеры и социальные сети — для «Комфорт M», безлимит на YouTube — для «Комфорт XL». У тарифного плана «Комфорт L» появится опция безлимит звонков в другие сети в рамках акции для всех абонентов тарифного плана.

Кроме того, станет доступным для подключения пакет «Безлимитный интернет до 2 Мбит/с» на lemon X, «Комфорт L», «Комфорт XL», а также пакет «Ночной безлимит» на «Комфорт S», «Комфорт M» и «Комфорт L».