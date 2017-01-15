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Посольство Кыргызстана в Беларуси открывает книгу соболезнований

16.01.2017 16:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Посольство Кыргызстана в Беларуси 17 и 18 января откроет книгу соболезнований в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы вблизи Бишкека, сообщили Sputnik в дипмиссии этой страны в республике.

Посольство Кыргызстана в Беларуси открывает книгу соболезнований
© Sputnik. Эмиль Садыров
Опубликовано видео с места падения Boeing под Бишкеком

Утром 16 января грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, летевший из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в Бишкеке, рухнул на жилые дома, расположенные в поселке Дача-Суу недалеко от столичного аэропорта Манас. По последним данным, погибли 37 человек, среди них дети. Многие жители поселка доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

"Книга соболезнований будет открыта в посольстве Кыргызстана в Беларуси. Выразить слова соболезнования в связи с жертвами авиакатастрофы и оставить записи в книге можно будет 17 и 18 января с 10 до 13 часов и с 15 до 17 часов", — сообщили в посольстве.

В Кыргызстане 17 января объявлен днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы.

Соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву выразил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о крушении авиалайнера "Боинг-747" в районе Бишкека, оборвавшем множество человеческих жизней. "В эту тяжелую минуту мы разделяем с дружественным народом Кыргызстана боль и горе, причиненные трагедией", — говорится в соболезновании.

 
Теги: Минск
 
 
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Оставить в ней записи в связи с жертвами авиакатастрофы можно будет 17 и 18 января.

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