|
Устроивший стрельбу в ночном клубе в Стамбуле террорист арестован
17.01.2017 09:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв — Sputnik. Правоохранительные органы Турции сообщили о задержании стрелка, устроившего бойню в новогоднюю ночь в ночном клубе в Стамбуле, передает во вторник
Операция по задержанию произошла в минувший понедельник в районе Эсенъюрт в Стамбуле. Телеканал также сообщил данные о подозреваемом — им оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов.
По данным правоохранительных органов, задержанный является боевиком "Исламского государства". В ходе операции по его задержанию он не успел применить оружие. Также сообщается, что вместе с Машариповым, который находился в доме своего сообщника, гражданина Кыргызстана, был его малолетний сын и еще несколько женщин.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле
Ответственность за теракт ранее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выходец из Узбекистана, подозреваемый в стрельбе в ночном клубе, скрывался в доме у своего сообщника.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии