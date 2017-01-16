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Устроивший стрельбу в ночном клубе в Стамбуле террорист арестован

17.01.2017 09:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Правоохранительные органы Турции сообщили о задержании стрелка, устроившего бойню в новогоднюю ночь в ночном клубе в Стамбуле, передает во вторник Sputnik Турция.

Устроивший стрельбу в ночном клубе в Стамбуле террорист арестован
© RUPTLY.
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Операция по задержанию произошла в минувший понедельник в районе Эсенъюрт в Стамбуле. Телеканал также сообщил данные о подозреваемом — им оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов.

По данным правоохранительных органов, задержанный является боевиком "Исламского государства". В ходе операции по его задержанию он не успел применить оружие. Также сообщается, что вместе с Машариповым, который находился в доме своего сообщника, гражданина Кыргызстана, был его малолетний сын и еще несколько женщин.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Террорист, вооруженный автоматом, убил охранявшего клуб полицейского и открыл огонь в помещении клуба, где находились около 700 человек. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены.

Ответственность за теракт ранее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

 
Теги: Минск
 
 
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Выходец из Узбекистана, подозреваемый в стрельбе в ночном клубе, скрывался в доме у своего сообщника.

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