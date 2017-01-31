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Экипаж упавшего в Конго Ми-24 жив, трое белорусов в госпитале

01.02.2017 18:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев – Sputnik. Экипаж сбитого в Республике Конго вертолета Ми-24 жив, граждане Беларуси в настоящее время находятся в госпитале города Гома, сообщил в эфире телеканала ОНТ заведующий консульским отделом Посольства России в Демократической Республике Конго Олег Илышев.

Экипаж упавшего в Конго Ми-24 жив, трое белорусов в госпитале
© Sputnik Дмитрий Виноградов
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Ранее ряд СМИ сообщил, что в Конго в районе Рутшуру (провинция Северное Киву) потерпели крушение два вертолета, по предварительной информации, на борту одного из них находились белорусские граждане.

"На борту одного из вертолетов, потерпевших крушение, были трое членов экипажа – граждан Беларуси. Все они выжили, в настоящее время находятся в госпитале в городе Гома", – сказал Илышев.

Он также сообщил, что жизням экипажа ничего не угрожает. По словам Илышева, в районе падения вертолетов были плохие погодные условия, что и могло стать причиной крушений.

Ранее МИД Беларуси проинформировал, что не располагает сведениями из официальных источников о пострадавших в Конго белорусах.

 
Теги: Минск
 
 
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В районе падения вертолетов были плохие погодные условия, что и могло стать причиной крушений.

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