МИНСК, 1 фев – Sputnik. Экипаж сбитого в Республике Конго вертолета Ми-24 жив, граждане Беларуси в настоящее время находятся в госпитале города Гома, сообщил в эфире телеканала ОНТ заведующий консульским отделом Посольства России в Демократической Республике Конго Олег Илышев.



© Sputnik Дмитрий Виноградов В Конго сбиты Ми-24: россиян на борту не было, по белорусам неизвестно

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Конго в районе Рутшуру (провинция Северное Киву) потерпели крушение два вертолета , по предварительной информации, на борту одного из них находились белорусские граждане.

"На борту одного из вертолетов, потерпевших крушение, были трое членов экипажа – граждан Беларуси. Все они выжили, в настоящее время находятся в госпитале в городе Гома", – сказал Илышев.

Он также сообщил, что жизням экипажа ничего не угрожает. По словам Илышева, в районе падения вертолетов были плохие погодные условия, что и могло стать причиной крушений.

Ранее МИД Беларуси проинформировал, что не располагает сведениями из официальных источников о пострадавших в Конго белорусах.