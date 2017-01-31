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Экипаж упавшего в Конго Ми-24 жив, трое белорусов в госпитале
01.02.2017 18:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев – Sputnik. Экипаж сбитого в Республике Конго вертолета Ми-24 жив, граждане Беларуси в настоящее время находятся в госпитале города Гома, сообщил в эфире телеканала ОНТ заведующий консульским отделом Посольства России в Демократической Республике Конго Олег Илышев.
© Sputnik Дмитрий Виноградов
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Конго в районе Рутшуру (провинция Северное Киву)
"На борту одного из вертолетов, потерпевших крушение, были трое членов экипажа – граждан Беларуси. Все они выжили, в настоящее время находятся в госпитале в городе Гома", – сказал Илышев.
Он также сообщил, что жизням экипажа ничего не угрожает. По словам Илышева, в районе падения вертолетов были плохие погодные условия, что и могло стать причиной крушений.
Ранее МИД Беларуси проинформировал, что не располагает сведениями из официальных источников о пострадавших в Конго белорусах.
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В районе падения вертолетов были плохие погодные условия, что и могло стать причиной крушений.
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