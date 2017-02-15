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Милиция задержала одного из напавших на врачей скорой в Новополоцке
16.02.2017 10:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали одного из мужчин, который напал на сотрудников скорой медицинской помощи в Новополоцке, сообщили Sputnik в четверг в УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел в городе накануне днем: прохожие, беспокоясь за здоровье лежащего в сугробе гражданина, вызвали скорую. Однако мужчина, который на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, с приятелем
"Один из них, 1968 года рождения, задержан и доставлен в специализированный изолятор", – сказали в УВД.
В управлении также уточнили, что в отношении мужчины был составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Как ранее сообщал Sputnik, нетрезвые граждане в ходе перепалки с врачами отломали от кареты скорой ветровой обтекатель.
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В отношении дебошира был составлен протокол за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии.
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