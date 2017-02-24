МИНСК, 25 фев — Sputnik. Мужчина погиб под колеса автомобилей в ночь на субботу на проспекте Пушкина в Минске, сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.

Он лежал на дороге, и его переехали едущие один за другим два автомобиля.

"В 1:20 в Минске на проспекте Пушкина у дома номер 36 автомобиль Рено Меган под управлением минчанина 1994 года рождения совершил наезд на лежащего в 4-й полосе гражданина Российской Федерации, 1994 года рождения. Следом ехал "VW транспортер", за рулем которого находился минчанин 1982 года рождения. Он совершил повторный наезд. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия", — рассказала Sputnik старший инспектор УГАИ МВД Анна Банадык.

По предварительной версии, лежащий на дороге мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. "Но еще будет экспертиза", — заметила Банадык.

Автомобили двигались со стороны улицы Притыцкого в сторону улицы Матусевича на разрешающий сигнал светофора.

Еще один пешеход погиб сегодня в Бобруске, рассказала Анна Банадык.



© Фото: МЧС Минск Ночное ДТП в районе Веснянки: пострадавшую извлекали спасатели

"Сегодня в 11.05 в Бобруйске на проспекте Строителей на нерегулируемом пешеходном переходе совершен наезд на женщину на вид 50 лет. Со смертельным исходом", — уточнила старший инспектор.

В связи с неустойчивыми погодными явлениями, в частности с гололедом, ГАИ настоятельно просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными.

"В очередной раз призываем пешеходов включать свое чувство самосохранения и даже на регулируемом пешеходе не начинать переход пока не убедиться в своей безопасности. В условиях гололеда тормозной путь машин существенно увеличивается. Поэтому и пешеходам стоит остановиться, убедиться, что автомобили успели остановиться, и только после этого начинать движение", — заметила старший инспектор.

Кроме того, ГАИ настоятельно просит пешеходов в сумерках обозначать себя на дороге световозвращающими элементами.