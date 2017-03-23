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КГБ: во время акций 25 марта планировалась провокация с оружием

23.03.2017 20:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар Sputnik. Во время уличной акции "День Воли" 25 марта в Минске планировалось применение оружие, а также прибытие боевиков из Украины, сообщил телеканал СТВ со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси.

КГБ: во время акций 25 марта планировалась провокация с оружием
© Sputnik / Виктор Толочко
КГБ Беларуси рассказал о профессиональных боевиках в "Белом легионе"

В сюжете канала было рассказано, что конкретного плана проведения 25 марта в Минске акции у организаторов нет, "а планы о прибытии боевиков из Украины обсуждались, похоже, давно и основательно".

В эфире отметили, что речь идет "о последователях УНА-УНСО, с которыми "Белый легион" тесно сотрудничает еще с 90-х, а также об участниках боевых действий на востоке Украины в составе националистических формирований".

Ссылаясь на спецслужбы телеканал сообщил, что оперативники обнаружили арсенал у активистов незарегистрированный в Беларуси организаций "Белый легион" и "Молодой фронт" — это автомат, гранаты, топоры, атрибутика батальона "Азов".

КГБ возбудил уголовное дело по факту подготовки к участию в массовых беспорядках.

Оперативники сообщили, что один из задержанных активистов указал на тайник с оружием в Столбцовском районе. В сюжете телеканала было отмечено, тайник принадлежал участникам радикального "Белого легиона". Саперы-пиротехники обнаружили в схроне завернутую в мешковину арматуру, две столитровых емкости также с железными прутами и шесть гранат Ф1 и РГД5 с запалами к ним. Этому факту также дадут оценку в рамках уголовного дела, сообщили в программе "Новости "24 часа" на СТВ.

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники сообщили, что один из задержанных активистов указал на тайник с оружием.

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