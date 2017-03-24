МИНСК, 25 мар – Sputnik. Спецавтомобиль для перевозки заключенных сгорел на одной из улиц Витебска, фото пожара были размещены в интернете пользователями социальных сетей.



© Фото: ЧП Беларусь. Будь в курсе! / ВК Украинская фура с полуприцепом перевернулась возле Калинковичей

Сообщается, что инцидент в областном центре произошел утром в субботу возле моста Блохина, расположенного в центре города.

По информации очевидцев, огонь возник в моторном отсеке и распространился на кабину.

Пострадавших в результате ЧП нет. В Витебском областном управлении МЧС Sputnik подтвердили, что был зафиксирован факт возгорания автомобиля – автозак, по информации спасателей, загорелся во время движения.