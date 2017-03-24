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Фотофакт: в Витебске сгорел автозак

25.03.2017 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар – Sputnik. Спецавтомобиль для перевозки заключенных сгорел на одной из улиц Витебска, фото пожара были размещены в интернете пользователями социальных сетей.

Фотофакт: в Витебске сгорел автозак
© Фото: ЧП Беларусь. Будь в курсе! / ВК
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Сообщается, что инцидент в областном центре произошел утром в субботу возле моста Блохина, расположенного в центре города.

По информации очевидцев, огонь возник в моторном отсеке и распространился на кабину.

Пострадавших в результате ЧП нет. В Витебском областном управлении МЧС Sputnik подтвердили, что был зафиксирован факт возгорания автомобиля – автозак, по информации спасателей, загорелся во время движения.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По данным МЧС, спецавтомобиль загорелся в областном центре во время движения, по предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

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