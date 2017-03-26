МИНСК, 27 мар —Sputnik. Суд Московского района Минска назначил активисту оппозиции Алесю Логвинцу 10 суток ареста. Как передает корреспондент Sputnik, в понедельник продолжилось судебное рассмотрение административного протокола. Составленного на Логвинца.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд Московского района Минска

Он был задержан 24 марта в Минске, на него был составлен протокол за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям сотрудников милиции. Логвинца доставили в суд, но рассмотрение протокола отложили в связи с тем, что ему понадобилась медицинская помощь.



© Sputnik / Виктор Толочко В зал суда принесли десятимесячного сына обвиняемого

По утверждению Логвинца и его сына, которого допросили сегодня в качестве свидетеля в суде, его избили сотрудники милиции во время и после задержания.

Сотрудники милиции, которые также были допрошены в суде в качестве свидетелей, заявил, что не били Логвинца, а он сам в автобусе бился головой о кресла.