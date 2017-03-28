В Барановичском районе изъяли крупную партию спиртосодержащей жидкости, которую, как правило, используют для продажи под видом водки, пишет газета «Наш край».



Фото: «Наш край»

Фуру задержали в обед 29 марта на трассе М1 возле кафе «Старый друг». За рулем был 50 летний житель Ивацевичского района. Водитель сказал, что вез спиртосодержащую жидкость из Минска в Ивацевичский район.

— Водитель пояснил, что перевозил жидкость в интересах третьих лиц для последующей реализации на территории Брестской области. Мы работаем над установлением их личностей, — сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с экономической преступностью УВД Брестского облисполкома Виталий Потоцкий.

Так как эта жидкость не маркирована акцизными марками Беларуси, водитель будет привлечен к ответственности за нарушение требований Декрета № 5. Ему грозит штраф в размере от 1 до 100 базовых величин.

Эта спиртосодержащая жидкость, по словам Виталия Потоцкого, нужна «третьим лицам» для продажи населению под видом водки.

— Если одну бутылку, в которой 6 литров, разбавить водой один к трем, то из нее можно получить почти два ящика водки, — пояснил Виталий Потоцкий.