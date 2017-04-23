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Пожар в Кричеве: погибшая компания могла выпивать алкогольные напитки

24.04.2017 14:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 апр — Sputnik. По факту пожара в Кричеве назначен ряд экспертиз, что поможет установить точную причину возгорания, а также личности погибших, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь.

Пожар в Кричеве: погибшая компания могла выпивать алкогольные напитки
© Фото: facebook Оксаны Соленюк
СК о пожаре в Кричеве: не установлены личности двоих из шести погибших

Возгорание в Кричеве в частном доме на улице Пионерской, повлекшее гибели шести человек, произошло около полуночи. В доме проживала пенсионерка 1939 года рождения, два ее сына 1965 и 1971 годов рождения, а также сожительница одного из сыновей 1971 года рождения. Личности еще двух погибших выясняет следствие.

"Предварительно установлено, что компания, находившаяся в доме, могла распивать спиртные напитки и курить", — отметили специалисты ГКСЭ.

В ходе расследования эксперты проведут пожарно-техническую, судебно-медицинскую, генетическую экспертизы, также будут взяты пробы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.

 
Теги: Минск
 
 
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Замначальника УСК по Могилевской области, прибывший на место пожара, взял под личный контроль ход проведения проверки обстоятельств трагедии.

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