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Пожар в Кричеве: погибшая компания могла выпивать алкогольные напитки
24.04.2017 14:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 апр — Sputnik. По факту пожара в Кричеве назначен ряд экспертиз, что поможет установить точную причину возгорания, а также личности погибших, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь.
Возгорание в Кричеве в частном доме на улице Пионерской, повлекшее гибели шести человек,
"Предварительно установлено, что компания, находившаяся в доме, могла распивать спиртные напитки и курить", — отметили специалисты ГКСЭ.
В ходе расследования эксперты проведут пожарно-техническую, судебно-медицинскую, генетическую экспертизы, также будут взяты пробы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.
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Замначальника УСК по Могилевской области, прибывший на место пожара, взял под личный контроль ход проведения проверки обстоятельств трагедии.
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Архив (ЧП)
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