МИНСК, 24 апр — Sputnik. По факту пожара в Кричеве назначен ряд экспертиз, что поможет установить точную причину возгорания, а также личности погибших, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь.

Возгорание в Кричеве в частном доме на улице Пионерской, повлекшее гибели шести человек, произошло около полуночи . В доме проживала пенсионерка 1939 года рождения, два ее сына 1965 и 1971 годов рождения, а также сожительница одного из сыновей 1971 года рождения. Личности еще двух погибших выясняет следствие.

"Предварительно установлено, что компания, находившаяся в доме, могла распивать спиртные напитки и курить", — отметили специалисты ГКСЭ.

В ходе расследования эксперты проведут пожарно-техническую, судебно-медицинскую, генетическую экспертизы, также будут взяты пробы нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.