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Военный МАЗ снес столб на тротуаре в Гродно
17.05.2017 23:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая – Sputnik. Военный грузовой автомобиль МАЗ врезался на тротуаре в опору линии электропередачи в Гродно, сообщил ресурс "
Авария произошла около 18:30 на улице Горького: грузовик совершил столкновение с бетонной опорой, полностью сбив ее – столб повис на проводах над проезжей частью.
Сообщается, что в ДТП никто из военнослужащих не пострадал: солдаты, находившиеся в кабине, были пристегнуты ремнями безопасности.
По предварительной информации, авария произошла из-за водителя легкового автомобиля, который подрезал военный грузовик при повороте из второй полосы.
ГАИ пока не дала официального комментария по факту данного дорожно-транспортного инцидента.
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Тормозной путь тентованного грузовика для перевозки военнослужащих составил около 20 метров.
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