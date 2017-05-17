Военный МАЗ снес столб на тротуаре в Гродно

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Военный грузовой автомобиль МАЗ врезался на тротуаре в опору линии электропередачи в Гродно, сообщил ресурс " Автогродно ".

Авария произошла около 18:30 на улице Горького: грузовик совершил столкновение с бетонной опорой, полностью сбив ее – столб повис на проводах над проезжей частью.

Сообщается, что в ДТП никто из военнослужащих не пострадал: солдаты, находившиеся в кабине, были пристегнуты ремнями безопасности.

По предварительной информации, авария произошла из-за водителя легкового автомобиля, который подрезал военный грузовик при повороте из второй полосы.

ГАИ пока не дала официального комментария по факту данного дорожно-транспортного инцидента.