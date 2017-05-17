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Военный МАЗ снес столб на тротуаре в Гродно

17.05.2017 23:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 мая – Sputnik. Военный грузовой автомобиль МАЗ врезался на тротуаре в опору линии электропередачи в Гродно, сообщил ресурс "Автогродно".

Военный МАЗ снес столб на тротуаре в Гродно
© Паша Шереметьев / YouTube
Бетономешалка, уходя от столкновения, перевернулась в Гродно

Авария произошла около 18:30 на улице Горького: грузовик совершил столкновение с бетонной опорой, полностью сбив ее – столб повис на проводах над проезжей частью.

Сообщается, что в ДТП никто из военнослужащих не пострадал: солдаты, находившиеся в кабине, были пристегнуты ремнями безопасности.

По предварительной информации, авария произошла из-за водителя легкового автомобиля, который подрезал военный грузовик при повороте из второй полосы.

ГАИ пока не дала официального комментария по факту данного дорожно-транспортного инцидента.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Тормозной путь тентованного грузовика для перевозки военнослужащих составил около 20 метров.

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