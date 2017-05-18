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Вымогатель угрожал убить детей Шумахера и требовал €900 тыс.

18.05.2017 22:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Шантажист через электронную почту вымогал у жены семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринны 900 тысяч евро, угрожая убийством их детей, сообщает Focus со ссылкой на Bild.

Вымогатель угрожал убить детей Шумахера и требовал €900 тыс.
© AFP/ PORNCHAI KITTIWONGSAKUL
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В феврале прошлого года неизвестный прислал на адрес электронный адрес Коринны сообщение. Вымогатель заявил, что деньги необходимо передать до 31 марта 2016 года. "Так или иначе, в "Формуле-4" происходит немало несчастных случаев". В то время сын Шумахеров, Мик, уже принимал участие в гонках "Формулы-4". Также в семье Шумахера есть еще один ребенок — дочь по имени Джина-Мария.

Коринна обратилась в полицию. Преступника удалось вычислить по оставленному в e-mail номеру банковского счета. Им оказался 25-летний мужчина, на суде он признался в содеянном, но объяснить причины поступка так и не смог.

Это не единственный случай, когда шантажист требовал деньги. Так, другое письмо он отправил гендиректору компании по прокату автомобилей Sixt Эриху Сиксту.

В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера. Информации о состоянии здоровья спортсмена поступает крайне мало, и она противоречива. Сообщалось, что Шумахер узнает родственников, но не говорит, так как мышцы его лица атрофировались.

В декабре 2016 года СМИ сообщили, что родные и близкие легендарного пилота "Формулы-1" потратили 16 миллионов евро на его лечение за три года. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вычислить преступника удалось после того, как Коринна Шумахер обратилась в полицию.

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