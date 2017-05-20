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Таможенники пресекли незаконную перевозку 80 т картофеля и лука в РФ

20.05.2017 22:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК — 20 мая, Sputnik. Таможенники составили административные протоколы в отношении владельца сельхозпродукции, которая перевозилась незаконно, сообщили в субботу в УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники Гомельской таможни и оперативники ОБЭП Новобелицкого РОВД остановили для проверки два большегрузных автомобиля с российскими регистрационными знаками. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Столбун Ветковского района.

Таможенники пресекли незаконную перевозку 80 т картофеля и лука в РФ
© Pixabay
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При осмотре груза выяснилось, что в прицепе машины "Рено Премиум" находился картофель, а в рефрижераторе "Даф" — лук репчатый. По словам водителей, товар они везли в Россию, однако он им не принадлежал. Сопроводительных документов на груз перевозчики не смогли показать. Контролеры спросили, почему 47-летний индивидуальный предприниматель из Минской области (владелец контрафакта) не обеспечил перевозчиков необходимыми бумагами. Однако в ответ собеседники лишь пожали плечами.

"В результате из незаконного оборота изъято более 41 тонны лука репчатого и более 40 тонн картофеля на общую сумму 49000 рублей", — рассказали в УВД.

В отношении владельца товара составлены административные протоколы по ч.4 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, а также выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, или без конфискации.

 
Теги: Минск
 
 
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Водители сообщили, что везут товар в Россию, но сопроводительных документов на груз перевозчики показать не смогли.

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