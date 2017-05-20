Таможенники пресекли незаконную перевозку 80 т картофеля и лука в РФ

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Таможенники составили административные протоколы в отношении владельца сельхозпродукции, которая перевозилась незаконно, сообщили в субботу в УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники Гомельской таможни и оперативники ОБЭП Новобелицкого РОВД остановили для проверки два большегрузных автомобиля с российскими регистрационными знаками. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Столбун Ветковского района.



© Pixabay Гомельские таможенники не пропустили в РФ поддельные украинские сыры

При осмотре груза выяснилось, что в прицепе машины "Рено Премиум" находился картофель, а в рефрижераторе "Даф" — лук репчатый. По словам водителей, товар они везли в Россию, однако он им не принадлежал. Сопроводительных документов на груз перевозчики не смогли показать. Контролеры спросили, почему 47-летний индивидуальный предприниматель из Минской области (владелец контрафакта) не обеспечил перевозчиков необходимыми бумагами. Однако в ответ собеседники лишь пожали плечами.

"В результате из незаконного оборота изъято более 41 тонны лука репчатого и более 40 тонн картофеля на общую сумму 49000 рублей", — рассказали в УВД.

В отношении владельца товара составлены административные протоколы по ч.4 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин с конфискацией товаров независимо от того, в чьей собственности они находятся, а также выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, или без конфискации.