В китайской провинции Гуйчжоу неизвестный устроил резню

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Неизвестный устроил настоящую резню в районе Чженнинь в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает газета Beijing news .



© REUTERS Stephen Lam В США неизвестный застрелил восемь человек

По сообщению СМИ, в результате инцидента 12 человек пострадали, а шестеро от от полученных ножевых ранений скончались.

Неизвестный напал на прохожих в воскресенье днем, и его практически сразу задержали сотрудники правоохранительных органов.

Следствие пока не установило мотивы нападения. Не исключается и версия о психических отклонениях у задержанного.