ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В китайской провинции Гуйчжоу неизвестный устроил резню

28.05.2017 23:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Неизвестный устроил настоящую резню в районе Чженнинь в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает газета Beijing news.

В китайской провинции Гуйчжоу неизвестный устроил резню
© REUTERS Stephen Lam
В США неизвестный застрелил восемь человек

По сообщению СМИ, в результате инцидента 12 человек пострадали, а шестеро от от полученных ножевых ранений скончались.

Неизвестный напал на прохожих в воскресенье днем, и его практически сразу задержали сотрудники правоохранительных органов.

Следствие пока не установило мотивы нападения. Не исключается и версия о психических отклонениях у задержанного.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следствие пока не установило мотивы нападения. Не исключается и версия о психических отклонениях у задержанного.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В США неизвестный застрелил восемь человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика