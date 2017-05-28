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В китайской провинции Гуйчжоу неизвестный устроил резню
28.05.2017 23:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая — Sputnik. Неизвестный устроил настоящую резню в районе Чженнинь в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает газета
© REUTERS Stephen Lam
По сообщению СМИ, в результате инцидента 12 человек пострадали, а шестеро от от полученных ножевых ранений скончались.
Неизвестный напал на прохожих в воскресенье днем, и его практически сразу задержали сотрудники правоохранительных органов.
Следствие пока не установило мотивы нападения. Не исключается и версия о психических отклонениях у задержанного.
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Следствие пока не установило мотивы нападения. Не исключается и версия о психических отклонениях у задержанного.
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