В поле не воин: случаи гибели грибников на полигонах

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Несчастный случай произошел в субботу в Пуховичском районе, когда житель Осиповичей собирал грибы с братом и сыном вблизи полигона Репище.

В какой-то момент сработало неизвестное взрывное устройство. 31-летний грибник погиб на месте .



© Pixabay Грибник подорвался на военном полигоне в Пуховичском районе

Полигон, на котором произошло ЧП, был не закрытым, так как оцепление на нем принято ставить только в случае военных учений.

Не в первый раз

Этот случай гибели грибника на полигоне не единственный в Беларуси. Подобные происшествия были зафиксированы в 2012 и 2016 годах.

В 2012-м мужчина погиб от огнестрельного ранения вблизи войскового стрельбища в Сморгонском районе, где шли учения. Собиравшего грибы мужчину, когда он подошел к стрельбищу, предупредили о производстве стрельбы. Но его эта информация не остановила.

В 2016 году грибник подорвался на Борисовском полигоне . Через него он по окончании сбора грибов шел домой. В поле у мужчины сломался велосипед и починить его он решил металлическим предметом, найденным поблизости. Когда мужчина стал стучать им по двухколесному транспорту — произошел взрыв. Грибник погиб на месте.