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В поле не воин: случаи гибели грибников на полигонах
13.08.2017 16:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Несчастный случай произошел в субботу в Пуховичском районе, когда житель Осиповичей собирал грибы с братом и сыном вблизи полигона Репище.
В какой-то момент сработало неизвестное взрывное устройство. 31-летний
Полигон, на котором произошло ЧП, был не закрытым, так как оцепление на нем принято ставить только в случае военных учений.
Не в первый раз
Этот случай гибели грибника на полигоне не единственный в Беларуси. Подобные происшествия были зафиксированы в 2012 и 2016 годах.
В 2012-м мужчина погиб от огнестрельного ранения вблизи войскового стрельбища в Сморгонском районе, где шли учения. Собиравшего грибы мужчину, когда он подошел к стрельбищу, предупредили о производстве стрельбы. Но его эта информация не остановила.
В 2016 году грибник
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Военный полигон, на котором подорвался житель Осиповичей в субботу, был не оцепленным.
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