ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В поле не воин: случаи гибели грибников на полигонах

13.08.2017 16:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Несчастный случай произошел в субботу в Пуховичском районе, когда житель Осиповичей собирал грибы с братом и сыном вблизи полигона Репище.

В какой-то момент сработало неизвестное взрывное устройство. 31-летний грибник погиб на месте.

В поле не воин: случаи гибели грибников на полигонах
© Pixabay
Грибник подорвался на военном полигоне в Пуховичском районе

Полигон, на котором произошло ЧП, был не закрытым, так как оцепление на нем принято ставить только в случае военных учений.

Не в первый раз

Этот случай гибели грибника на полигоне не единственный в Беларуси. Подобные происшествия были зафиксированы в 2012 и 2016 годах.

В 2012-м мужчина погиб от огнестрельного ранения вблизи войскового стрельбища в Сморгонском районе, где шли учения. Собиравшего грибы мужчину, когда он подошел к стрельбищу, предупредили о производстве стрельбы. Но его эта информация не остановила.

В 2016 году грибник подорвался на Борисовском полигоне. Через него он по окончании сбора грибов шел домой. В поле у мужчины сломался велосипед и починить его он решил металлическим предметом, найденным поблизости. Когда мужчина стал стучать им по двухколесному транспорту — произошел взрыв. Грибник погиб на месте.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военный полигон, на котором подорвался житель Осиповичей в субботу, был не оцепленным.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мужчина с ножом напал на девушек на пляже в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика