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Бабушка помогла найти пропавшую в лесу Мядельского района девочку
18.08.2017 16:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Пожилая женщина отправилась утром 13 августа за грибами и увидела девочку, которую, как оказалось, искали с вечера предыдущего дня, сообщили в пятницу в МВД Беларуси.
Накануне школьница приехала из Минска в Мядельский район на туристический сбор. Около 15:00 в субботу, 12 августа, вместе с другими ребятами она отправилась к озеру. Детей, которые передвигались на велосипедах, сопровождал взрослый. Однако колонну замыкал не воспитатель, а девочка, которая впоследствии пропала.
В какой-то момент, возвращаясь с места отдыха на базу, девятилетняя школьница отстала от группы и сбилась с дороги.
Пропажу ребенка заметил сопровождающий, и воспитатели сразу же попытались разыскать ребенка самостоятельно. Но спустя время пришлось обратиться в милицию.
"Незамедлительно были организованы сводные отряды из числа стражей правопорядка, спасателей, лесников, пограничников и волонтеров, использовались квадроциклы и служебные собаки", — рассказал первый заместитель начальника Мядельского РОВД майор милиции Владимир Ермалович.
В итоге девочку
В МВД сообщили, что сейчас состояние девочки, которую нашли в болотистой местности, удовлетворительное.
Поисково-спасательный отряд "Ангел" на своей
"Спасибо всем за четкую и слаженную работу! Только вместе мы сможем больше!" — говорится в сообщении отряда.
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Девятилетняя минчанка провела ночь в болотистой местности и была найдена благодаря отправившейся за грибами бабушке.
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