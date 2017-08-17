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Бабушка помогла найти пропавшую в лесу Мядельского района девочку

18.08.2017 16:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Пожилая женщина отправилась утром 13 августа за грибами и увидела девочку, которую, как оказалось, искали с вечера предыдущего дня, сообщили в пятницу в МВД Беларуси.

Бабушка помогла найти пропавшую в лесу Мядельского района девочку
© ВКонтакте / Поисково-спасательный отряд "Ангел"
Пропавшую в Минской области девочку нашли в болоте

Накануне школьница приехала из Минска в Мядельский район на туристический сбор. Около 15:00 в субботу, 12 августа, вместе с другими ребятами она отправилась к озеру. Детей, которые передвигались на велосипедах, сопровождал взрослый. Однако колонну замыкал не воспитатель, а девочка, которая впоследствии пропала.

В какой-то момент, возвращаясь с места отдыха на базу, девятилетняя школьница отстала от группы и сбилась с дороги.

Пропажу ребенка заметил сопровождающий, и воспитатели сразу же попытались разыскать ребенка самостоятельно. Но спустя время пришлось обратиться в милицию.

"Незамедлительно были организованы сводные отряды из числа стражей правопорядка, спасателей, лесников, пограничников и волонтеров, использовались квадроциклы и служебные собаки", — рассказал первый заместитель начальника Мядельского РОВД майор милиции Владимир Ермалович.

В итоге девочку удалось найти утром следующего дня во многом благодаря 79-летней женщине, которая заметила ее в лесу и указала поисковой группе, где видела школьницу. Ребенка госпитализировали с переохлаждением, ссадинами и укусами насекомых.

В МВД сообщили, что сейчас состояние девочки, которую нашли в болотистой местности, удовлетворительное.

Поисково-спасательный отряд "Ангел" на своей странице в соцсети поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках ребенка: поисковиков ПСО "Ангел", отдел Мядельского РОВД, сотрудников МЧС, сотрудников нацпарка "Нарочанский", пограничные войска и других.

"Спасибо всем за четкую и слаженную работу! Только вместе мы сможем больше!" — говорится в сообщении отряда.

 
Теги: Минск
 
 
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Девятилетняя минчанка провела ночь в болотистой местности и была найдена благодаря отправившейся за грибами бабушке.

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