Бабушка помогла найти пропавшую в лесу Мядельского района девочку

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Пожилая женщина отправилась утром 13 августа за грибами и увидела девочку, которую, как оказалось, искали с вечера предыдущего дня, сообщили в пятницу в МВД Беларуси.

Накануне школьница приехала из Минска в Мядельский район на туристический сбор. Около 15:00 в субботу, 12 августа, вместе с другими ребятами она отправилась к озеру. Детей, которые передвигались на велосипедах, сопровождал взрослый. Однако колонну замыкал не воспитатель, а девочка, которая впоследствии пропала.

В какой-то момент, возвращаясь с места отдыха на базу, девятилетняя школьница отстала от группы и сбилась с дороги.

Пропажу ребенка заметил сопровождающий, и воспитатели сразу же попытались разыскать ребенка самостоятельно. Но спустя время пришлось обратиться в милицию.

"Незамедлительно были организованы сводные отряды из числа стражей правопорядка, спасателей, лесников, пограничников и волонтеров, использовались квадроциклы и служебные собаки", — рассказал первый заместитель начальника Мядельского РОВД майор милиции Владимир Ермалович.

В итоге девочку удалось найти утром следующего дня во многом благодаря 79-летней женщине, которая заметила ее в лесу и указала поисковой группе, где видела школьницу. Ребенка госпитализировали с переохлаждением, ссадинами и укусами насекомых.

В МВД сообщили, что сейчас состояние девочки, которую нашли в болотистой местности, удовлетворительное.

Поисково-спасательный отряд "Ангел" на своей странице в соцсети поблагодарил всех, кто принимал участие в поисках ребенка: поисковиков ПСО "Ангел", отдел Мядельского РОВД, сотрудников МЧС, сотрудников нацпарка "Нарочанский", пограничные войска и других.

"Спасибо всем за четкую и слаженную работу! Только вместе мы сможем больше!" — говорится в сообщении отряда.