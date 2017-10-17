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Дело о гибели рядового Коржича: 8 уголовных дел, 8 человек задержано

17.10.2017 15:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Все уголовные дела, возбужденные в связи с гибелью солдата-срочной службы Александра Коржича, объединены в одно производство, его расследует главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета Беларуси, сообщили в СК.

"Следственным комитетом в рамках расследования дела о гибели солдата-срочника в Печах получена информация о совершении ряда воинских преступлений. Возбуждено восемь уголовных дел в отношении восьми военнослужащих", — рассказал Sputnik во вторник начальник отдела информации и связи с общественностью, полковник юстиции Сергей Кабакович.

По его словам, уголовные дела возбуждены по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси — по ст. 443 "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности", 455 "Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти", 209" "Мошенничество".

"В настоящее время в числе подозреваемых — семь младших командиров (сержанты), а также старшина роты. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, готовятся материалы для предъявления им обвинения", — сказал Кабакович.

Данные уголовные дела приняты для расследования главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета и соединены в одном производстве. Для установления всех обстоятельств совершенных преступлений создана следственная группа, отметил собеседник Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе установления обстоятельств гибели военнослужащего в Печах Следственным комитетом получена новая информация о совершении ряда воинских преступлений.

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