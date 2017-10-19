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Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Польше: есть погибший
20.10.2017 18:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра на юго-востоке Польши, сообщили в пятницу в эфире радиостанции RMF FM.
© REUTERS/ Dylan Martinez
Инцидент произошел в городке Сталева-Воле в Прикарпатском воеводстве Польши. Мужчина ворвался в здание ТЦ VIVO! и начал нападать на прохожих, нанося им удары холодным оружием.
В результате погиб один человек, еще восемь получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что прибывшая на место полиция задержала нападавшего, им оказался 27-летний местный житель. Причины поступка злоумышленника устанавливаются.
Контроль за расследованием причин инцидента взяла под личный контроль премьер-министр страны Беата Шидло.
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Нападавшим оказался 27-летний местный житель, его задержали прибывшие на место происшествия полицейские.
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