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Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Польше: есть погибший

20.10.2017 18:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 окт — Sputnik. Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра на юго-востоке Польши, сообщили в пятницу в эфире радиостанции RMF FM.

Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Польше: есть погибший
© REUTERS/ Dylan Martinez
Неизвестный с ножом напал на прохожих возле метро в Лондоне

Инцидент произошел в городке Сталева-Воле в Прикарпатском воеводстве Польши. Мужчина ворвался в здание ТЦ VIVO! и начал нападать на прохожих, нанося им удары холодным оружием.

В результате погиб один человек, еще восемь получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что прибывшая на место полиция задержала нападавшего, им оказался 27-летний местный житель. Причины поступка злоумышленника устанавливаются.

Контроль за расследованием причин инцидента взяла под личный контроль премьер-министр страны Беата Шидло.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападавшим оказался 27-летний местный житель, его задержали прибывшие на место происшествия полицейские.

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