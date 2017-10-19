Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Польше: есть погибший

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра на юго-востоке Польши, сообщили в пятницу в эфире радиостанции RMF FM.



© REUTERS/ Dylan Martinez Неизвестный с ножом напал на прохожих возле метро в Лондоне

Инцидент произошел в городке Сталева-Воле в Прикарпатском воеводстве Польши. Мужчина ворвался в здание ТЦ VIVO! и начал нападать на прохожих, нанося им удары холодным оружием.

В результате погиб один человек, еще восемь получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что прибывшая на место полиция задержала нападавшего, им оказался 27-летний местный житель. Причины поступка злоумышленника устанавливаются.

Контроль за расследованием причин инцидента взяла под личный контроль премьер-министр страны Беата Шидло.