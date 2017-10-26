Бус и МАЗ с зерном столкнулись под Ивье: водитель Volkswagen погиб

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Водитель микроавтобуса погиб в результате столкновения с перевозившим зерно грузовиком МАЗ в Ивьевском районе, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла накануне приблизительно в 16:40 на трассе М6 Минск – Гродно возле населенного пункта Крупли.

"Водитель Volkswagen при обгоне выехал на встречную полосу, где двигался грузовой автомобиль МАЗ, перевозящий зерно кукурузы", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что из-за небольшой дистанции между транспортными средствами и мокрого дорожного покрытия произошло столкновение машин. МАЗ от удара съехал в кювет, его водитель не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности.

По информации Госавтоинспекции, 33-летний мужчина, который находился за рулем Volkswagen, скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту данного ДТП проверчу, чтобы выяснить все его обстоятельства.