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Бус и МАЗ с зерном столкнулись под Ивье: водитель Volkswagen погиб

27.10.2017 15:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт – Sputnik. Водитель микроавтобуса погиб в результате столкновения с перевозившим зерно грузовиком МАЗ в Ивьевском районе, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Бус и МАЗ с зерном столкнулись под Ивье: водитель Volkswagen погиб
© Фото: ГКСЭ
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Авария произошла накануне приблизительно в 16:40 на трассе М6 Минск – Гродно возле населенного пункта Крупли.

"Водитель Volkswagen при обгоне выехал на встречную полосу, где двигался грузовой автомобиль МАЗ, перевозящий зерно кукурузы", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что из-за небольшой дистанции между транспортными средствами и мокрого дорожного покрытия произошло столкновение машин. МАЗ от удара съехал в кювет, его водитель не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности.

По информации Госавтоинспекции, 33-летний мужчина, который находился за рулем Volkswagen, скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту данного ДТП проверчу, чтобы выяснить все его обстоятельства.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Авария произошла во время обгона, который совершал Volkswagen, из-за мокрой дороги аварии избежать не удалось.

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