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Бус и МАЗ с зерном столкнулись под Ивье: водитель Volkswagen погиб
27.10.2017 15:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт – Sputnik. Водитель микроавтобуса погиб в результате столкновения с перевозившим зерно грузовиком МАЗ в Ивьевском районе, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла накануне приблизительно в 16:40 на трассе М6 Минск – Гродно возле населенного пункта Крупли.
"Водитель Volkswagen при обгоне выехал на встречную полосу, где двигался грузовой автомобиль МАЗ, перевозящий зерно кукурузы", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что из-за небольшой дистанции между транспортными средствами и мокрого дорожного покрытия произошло столкновение машин. МАЗ от удара съехал в кювет, его водитель не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности.
По информации Госавтоинспекции, 33-летний мужчина, который находился за рулем Volkswagen, скончался на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту данного ДТП проверчу, чтобы выяснить все его обстоятельства.
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Авария произошла во время обгона, который совершал Volkswagen, из-за мокрой дороги аварии избежать не удалось.
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