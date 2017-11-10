Самолет Су-22 разбился на юге Ирана

МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Самолет Су-22 ВВС иранского Корпуса стражей исламской революции потерпел крушение, сообщает РИА Новости.

"Военный самолет Су-22 ВВС КСИР упал в 8 утра (8:30 мск) во время военных учений в провинции Фарс. Пилот погиб на месте", — сообщается в заявлении.

На месте падения самолета работают оперативные службы, специалисты выясняют причину инцидента.

В августе этого года иранский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам , погибли три человека, еще 12 были ранены.