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Самолет Су-22 разбился на юге Ирана
11.11.2017 17:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя — Sputnik. Самолет Су-22 ВВС иранского Корпуса стражей исламской революции потерпел крушение, сообщает РИА Новости.
"Военный самолет Су-22 ВВС КСИР упал в 8 утра (8:30 мск) во время военных учений в провинции Фарс. Пилот погиб на месте", — сообщается в заявлении.
На месте падения самолета работают оперативные службы, специалисты выясняют причину инцидента.
В августе этого года иранский военнослужащий
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В результате авиакатастрофы погиб пилот самолета.
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