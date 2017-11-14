КГК рассказал подробности задержания бизнесмена Ситника

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Ущерб от действий компании Михаила Ситника "ИмобиленИнвест" составил порядка 900 тысяч рублей, сообщили Sputnik в среду в Комитете государственного контроля Беларуси.



© Pixabay Задержан предприниматель Михаил Ситник

В среду белорусские СМИ сообщили о задержании бизнесмена и отца победительницы детского "Евровидения" Ксении Ситник — уголовное дело возбудил Департамент финансовых расследований КГК.

Как рассказали Sputnik в комитете, вопросы после расследования вызвала стройка физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении улиц Рафиева и Белецкого. Два служебных лица ООО "ИмобиленИнвест" подозреваются в хищениях путем злоупотреблений служебными полномочиями.



© Sputnik / Виктор Толочко Сроки открытия ФОКа переносились уже несколько раз

"В процессе строительства для реализации проекта общество на договорной основе посредством заключения инвестиционных договоров, предварительных договоров купли-продажи и договоров займа привлекало денежные средства физических и юридических лиц, которые намеревались приобрести в ФОКе нежилые помещения", — рассказали в КГК.

Однако компания позже еще раз продавала возводящиеся объекты — несколько раз разным людям. Договоров при этом составили на продажу 7,3 тысячи квадратных метров, хотя проектная площадь ФОКа составляет чуть больше пяти тысяч "квадратов".

Уголовные дела ДФВ возбудил по ч. 4 ст. 210 УК — "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями". По подсчетам ведомства, ущерб составил около 900 тысяч рублей — именно столько руководство компании заработало на повторных продажах площадей.

Под стражу взят только один из подозреваемых — Михаил Ситник. Имя второго фигуранта дела пока не известно.