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КГК рассказал подробности задержания бизнесмена Ситника

15.11.2017 13:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Ущерб от действий компании Михаила Ситника "ИмобиленИнвест" составил порядка 900 тысяч рублей, сообщили Sputnik в среду в Комитете государственного контроля Беларуси.

КГК рассказал подробности задержания бизнесмена Ситника
© Pixabay
Задержан предприниматель Михаил Ситник

В среду белорусские СМИ сообщили о задержании бизнесмена и отца победительницы детского "Евровидения" Ксении Ситник — уголовное дело возбудил Департамент финансовых расследований КГК.

Как рассказали Sputnik в комитете, вопросы после расследования вызвала стройка физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении улиц Рафиева и Белецкого. Два служебных лица ООО "ИмобиленИнвест" подозреваются в хищениях путем злоупотреблений служебными полномочиями.

КГК рассказал подробности задержания бизнесмена Ситника
© Sputnik / Виктор Толочко
Сроки открытия ФОКа переносились уже несколько раз

"В процессе строительства для реализации проекта общество на договорной основе посредством заключения инвестиционных договоров, предварительных договоров купли-продажи и договоров займа привлекало денежные средства физических и юридических лиц, которые намеревались приобрести в ФОКе нежилые помещения", — рассказали в КГК.

Однако компания позже еще раз продавала возводящиеся объекты — несколько раз разным людям. Договоров при этом составили на продажу 7,3 тысячи квадратных метров, хотя проектная площадь ФОКа составляет чуть больше пяти тысяч "квадратов".

Уголовные дела ДФВ возбудил по ч. 4 ст. 210 УК — "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями". По подсчетам ведомства, ущерб составил около 900 тысяч рублей — именно столько руководство компании заработало на повторных продажах площадей.

Под стражу взят только один из подозреваемых — Михаил Ситник. Имя второго фигуранта дела пока не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовные дела возбуждены в отношении двух должностных лиц, однако задержан только Михаил Ситник.

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