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Подробности стрельбы в Гдыне: у Свидерского изъяты ружье и пистолет

15.11.2017 22:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Польские правоохранительные органы сообщили подробности задержания в Польше гражданина Беларуси, с которым связывают стрельбу в офисе агентства Thomson Reuters в Гдыне, сообщил телеканал ОНТ.

Подробности стрельбы в Гдыне: у Свидерского изъяты ружье и пистолет
CC BY 2.0 / Askild Antonsen / Glock 17_2
Прокуратура в Гданьске расследует инцидент со стрельбой в Гдыне

Инцидент в агентстве произошел накануне вечером: мужчина сделал два выстрела из пистолета Glock, после чего был задержан. Впоследствии выяснилось, что стрелявшим был 30-летний уроженец Гродно Степан Свидерский, работавший в Reuters в Гдыне. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

По данным ОНТ, у Свидерского польская полиция изъяла ружье и пистолет. Оружием 30-летний мужчина владел легально. Свидерский состоит в стрелковом клубе, посещает тренировки и участвует в соревнованиях.

При этом официальной версии причин случившегося в офисе Reuters у правоохранителей пока нет. В связи с инцидентом в польскую прокуратуру был вызван генеральный консул Беларуси.

Генконсульство республике в Польше держит данный вопрос на контроле, в ближайшее время планируется встреча представителя белорусской дипмиссии с прокурором, который ведет это дело.

Ранее Sputnik в генконсульстве подтвердили задержание Свидерского. Кроме того, стало известно, что мать задержанного, проживающая в Гродно, уже отправилась в Польшу.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Оружием 30-летний мужчина владел легально: он состоит в стрелковом клубе, посещает тренировки и участвует в соревнованиях.

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