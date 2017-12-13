В Любанском районе мужчина издевался над возлюбленной, требуя, чтобы та вернулась к нему

На днях в милицию поступил звонок из Любанского района: женщина сообщила, что ее хотят убить. Оказалось, бывший возлюбленный сначала затянул ее в сарай и облил бензином, потом на улице грозил ножом и пытался связать. Подробности сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.





51-летняя жительница деревни Таль рассказала: некоторое время она жила с мужчиной, но отношения не сложились. Тогда он стал требовать ее возвращения под угрозой расправы: сначала затащил в сарай и облил горючим, потом на улице угрожал ножом, потянул жертву к машине и попытался связать ее изолентой. Женщине удалось вырваться и спрятаться у соседки.





К моменту приезда милиции подозреваемый скрылся, но его нашли. Это 37-летний местный житель, ранее судимый за кражу. В тот день он был пьян.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 186 Уголовного кодекса (Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества).





«Милиция способна оказать помощь женщинам, сталкивающимся с бытовым насилием. Не стоит ждать: как только начинают проявляться факты рукоприкладства или агрессии, следует немедленно обращаться в органы внутренних дел», — напомнили в пресс-службе УВД.