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Около 100 человек эвакуированы из детского сада из-за замыкания
29.12.2017 10:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Из-за короткого замыкания электропроводки в щитовой 96 детей было эвакуировано из детского сада в Добрушском районе 28 декабря, сообщает МЧС.
Сообщение о срабатывании сигнализации в учреждении образования "Жгунский детский сад" сотрудники службы получили в 10:12.
© Фото: МЧС Беларуси
"Когда к месту вызова прибыли спасатели, взрослые и воспитанники садика находились на улице, как следует инструкции по безопасности", — сообщили в МЧС.
Всего в здании находилось 96 человек, из них 45 детей, 26 человек персонала и 25 родителей.
По данным МЧС, короткое замыкание электропроводки в электрощитовой произошло в коридоре первого этажа. Из-за него появились задымление и запах, однако открытого горения не наблюдалось. Распространения горения за пределы электрощитка не вышло.
Пострадавших в результате инцидента нет.
По предварительным данным, причиной задымления стало межфазное короткое замыкание.
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Из-за замыкания проводки, случившегося в электрощитовой, в детском саду произошло задымление; дети и персонал эвакуировались до прибытия службы МЧС.
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