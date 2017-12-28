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Около 100 человек эвакуированы из детского сада из-за замыкания

29.12.2017 10:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Из-за короткого замыкания электропроводки в щитовой 96 детей было эвакуировано из детского сада в Добрушском районе 28 декабря, сообщает МЧС.

Сообщение о срабатывании сигнализации в учреждении образования "Жгунский детский сад" сотрудники службы получили в 10:12.

Около 100 человек эвакуированы из детского сада из-за замыкания
© Фото: МЧС Беларуси
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"Когда к месту вызова прибыли спасатели, взрослые  и воспитанники садика находились на улице, как следует инструкции по безопасности", — сообщили в МЧС.

Всего в здании находилось 96 человек, из них 45 детей, 26 человек персонала и 25 родителей.

По данным МЧС, короткое замыкание электропроводки в электрощитовой произошло в коридоре первого этажа. Из-за него появились задымление и запах, однако открытого горения не наблюдалось. Распространения горения за пределы электрощитка не вышло.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительным данным, причиной задымления стало межфазное короткое замыкание.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за замыкания проводки, случившегося в электрощитовой, в детском саду произошло задымление; дети и персонал эвакуировались до прибытия службы МЧС.

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