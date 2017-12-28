Около 100 человек эвакуированы из детского сада из-за замыкания

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Из-за короткого замыкания электропроводки в щитовой 96 детей было эвакуировано из детского сада в Добрушском районе 28 декабря, сообщает МЧС.

Сообщение о срабатывании сигнализации в учреждении образования "Жгунский детский сад" сотрудники службы получили в 10:12.



© Фото: МЧС Беларуси Три человека пострадали на "рождественском" пожаре в Минске

"Когда к месту вызова прибыли спасатели, взрослые и воспитанники садика находились на улице, как следует инструкции по безопасности", — сообщили в МЧС.

Всего в здании находилось 96 человек, из них 45 детей, 26 человек персонала и 25 родителей.

По данным МЧС, короткое замыкание электропроводки в электрощитовой произошло в коридоре первого этажа. Из-за него появились задымление и запах, однако открытого горения не наблюдалось. Распространения горения за пределы электрощитка не вышло.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительным данным, причиной задымления стало межфазное короткое замыкание.