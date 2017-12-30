ГУВД: мужчина пытался спрыгнуть с осветительной мачты, его спасли

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Мужчина забрался на осветительную мачту на одном из участков железной дороги в Минске и пытался спрыгнуть. Его спасли сотрудники ОМОН, сообщает пресс-служба ГУВД.

К месту происшествия на помощь дежурившим сотрудникам ОМОН прибыли сотрудники МЧС и "скорой помощи. Мужчина нервничал и несколько раз перешагивал ограждение с намерением спрыгнуть.

"В переговоры он не вступал, на вопросы не отвечал, пояснил лишь, что оказался здесь из-за конфликта со своей девушкой, с которой прибыл утром из Светлогорска. Общаться с кем-бы то ни было он отказывался, лишь требовал, чтобы его оставили в покое", — рассказали в ГУВД.

BRKNG NEWS!!! Только что сотрудники ОМОН ГУВД спасли мужчину, который забрался на осветительную мачту и пытался спрыгнуть! Все подробности — вскоре на сайте ГУВД (в том числе и видео, как это было)!!!!!! #моямилиция #минск #перехват #twiby pic.twitter.com/7y5J413LW5 — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 30 декабря 2017 г.

Под вышкой проложены рельсы, а вокруг вышки натянуты высоковольтные провода. Еще один источник опасности — поезда. Заместитель командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Алексей Тарасов в гражданской одежде под видом работника железной дороги смог приблизиться к вышке.

"Вступив в контакт с мужчиной, он профессионально, четко и грамотно выстроил диалог. Потенциальный самоубийца сначала позволил Тарасову приблизиться к вышке, а затем и подняться на нее", — рассказали в милиции.

После разговора с Тарасовым мужчина спустился по лестнице на землю. Он был задержан переодетыми сотрудниками столичного ОМОНа. Сейчас он доставлен в дежурную часть УВД на железнодорожном транспорте и дает пояснения.