ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГУВД: мужчина пытался спрыгнуть с осветительной мачты, его спасли

30.12.2017 19:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Мужчина забрался на осветительную мачту на одном из участков железной дороги в Минске и пытался спрыгнуть. Его спасли сотрудники ОМОН, сообщает пресс-служба ГУВД.

К месту происшествия на помощь дежурившим сотрудникам ОМОН прибыли сотрудники МЧС и "скорой помощи. Мужчина нервничал и несколько раз перешагивал ограждение с намерением спрыгнуть.

"В переговоры он не вступал, на вопросы не отвечал, пояснил лишь, что оказался здесь из-за конфликта со своей девушкой, с которой прибыл утром из Светлогорска. Общаться с кем-бы то ни было он отказывался, лишь требовал, чтобы его оставили в покое", — рассказали в ГУВД.

Под вышкой проложены рельсы, а вокруг вышки натянуты высоковольтные провода. Еще один источник опасности — поезда. Заместитель командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Алексей Тарасов в гражданской одежде под видом работника железной дороги смог приблизиться к вышке.

"Вступив в контакт с мужчиной, он профессионально, четко и грамотно выстроил диалог. Потенциальный самоубийца сначала позволил Тарасову приблизиться к вышке, а затем и подняться на нее", — рассказали в милиции.

После разговора с Тарасовым мужчина спустился по лестнице на землю. Он был задержан переодетыми сотрудниками столичного ОМОНа. Сейчас он доставлен в дежурную часть УВД на железнодорожном транспорте и дает пояснения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 151
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На осветительной мачте мужчина оказался из-за конфликта с девушкой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Египетский экс-президент Мурси получил три года тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика