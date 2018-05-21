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В ДТП под Иваново пострадала жена уснувшего за рулём пинчанина
21.05.2018 — ЧП | Полесская правда
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В результате ДТП пассажир автомобиля 29-летняя жена водителя с травмами госпитализирована в травматологическое отделение Ивановской больницы. У водителя взята кровь на анализ. Проводится проверка.
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