В ДТП под Иваново пострадала жена уснувшего за рулём пинчанина



По предварительной информации областной ГАИ, около 6 часов утра 20 мая 33-летний житель Пинска, управляя автомобилем марки «Вольво S-80», двигаясь по автомобильной дороге М-10 гр. РФ — Гомель — Кобрин, на прямом участке дороги уснул за рулем автомобиля и съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пассажир автомобиля 29-летняя жена водителя с травмами госпитализирована в травматологическое отделение Ивановской больницы. У водителя взята кровь на анализ. Проводится проверка.







