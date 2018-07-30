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В Барановичском районе на четырехлетнюю девочку упал прицеп

31.07.2018 12:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Барановичском районе на четырехлетнюю девочку упал прицеп от легкового автомобиля, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57701.php

В Барановичском районе на четырехлетнюю девочку упал прицеп

фото - иллюстрация

Несчастный случай произошел вечером 28 июля в деревне Лотвичи. В Барановичский РОВД из городской больницы поступило сообщение о травмировании маленького ребенка. Девочка вместе с родителями гостила у бабушки. Взрослые были в доме, малышка в это время одна играла во дворе. Она залезла под стоявший на участке двухосный автомобильный прицеп. Сцепное устройство упало, ударив девочку по голове и спине. Пострадавшая находится в реанимации.

Проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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В Барановичском районе на четырехлетнюю девочку упал прицеп от легкового автомобиля, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета...
 
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