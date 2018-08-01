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В Столинском районе от удара молнии сгорело 149 т сена
Пожар в деревне Рубель, Столинского района, уничтожил 149 тонн сена, сообщает областное управление МЧС.
Сообщение об инциденте поступило спасателям 1 августа в 17.27. Пожар разгорелся в хозяййстве в деревне Рубель. Огонь уничтожил навес для хранения грубых кормов и 149 тонн сена.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — грозовой разряд молнии.
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Пожар разгорелся в хозяййстве в деревне Рубель.
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