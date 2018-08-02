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В Ошмянах семилетний мальчик выпал из окна на лестничной площадке
В Ошмянах 7-летний мальчик выпал из окна на лестничной клетке, расположенного между третьим и четвертым этажами многоэтажки. Об этом
Инцидент произошел в квартале Строителей. Падавшего на козырек подъезда ребенка увидели соседи и сразу же сообщили в скорую, а затем матери, которая в это время была дома.
Как позже выяснилось, мальчик попросил у матери погулять с друзьями. Закрыв за собой дверь квартиры, расположенной на пятом этаже, он отправился на улицу — а что произошло дальше, придется выяснять правоохранительным органам.
На данный момент мальчик находится в районной больнице. Как рассказали в приемном покое, он в реанимационном отделении под наблюдением врачей. Состояние оценивается как удовлетворительное: переломов и повреждений внутренних органов не обнаружено, ребенок получил многочисленные ушибы лица и голени.
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Мальчик упал на козырек подъезда, но отделался ушибами.
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