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В Японии метеорит упал на крышу жилого дома

13.10.2018 10:15 — ЧП | Tut.by  
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В Японии кусок метеорита проломил крышу частного дома в городе Комаки префектуры Айти. Об этом сообщили в Национальном музее науки, передает NHK.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 26 сентября. Куски метеорита пробили дыру в крыше дома, а также оставили в саду на земле опалины площадью 10 на 5 сантиметров. В момент инцидента внутри здания был человек. В результате падения небесного тела никто не пострадал.

NHK опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором женщина, в чей дом упал метеорит, показывает его кусок и демонстрирует его магнитные свойства.

Найденные обломки обладали свойствами магнита. Ученые установили, что метеориту около 4,5 млрд лет. Теперь он будут зарегистрирован в Международном метеоритном обществе и получит название «метеорит Комаки».

В Национальном музее науки отметили, что метеориты редко падают на дома. Последний раз такой случай был зафиксирован в 2003 году в городе Хиросима.

 
 
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Куски метеорита пробили дыру в крыше дома, а также оставили в саду на земле опалины площадью 10 на 5 сантиметров.
 
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