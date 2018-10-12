В Японии метеорит упал на крышу жилого дома

В Японии кусок метеорита проломил крышу частного дома в городе Комаки префектуры Айти. Об этом сообщили в Национальном музее науки, передает NHK .

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 26 сентября. Куски метеорита пробили дыру в крыше дома, а также оставили в саду на земле опалины площадью 10 на 5 сантиметров. В момент инцидента внутри здания был человек. В результате падения небесного тела никто не пострадал.

NHK опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором женщина, в чей дом упал метеорит, показывает его кусок и демонстрирует его магнитные свойства.

Найденные обломки обладали свойствами магнита. Ученые установили, что метеориту около 4,5 млрд лет. Теперь он будут зарегистрирован в Международном метеоритном обществе и получит название «метеорит Комаки».

В Национальном музее науки отметили, что метеориты редко падают на дома. Последний раз такой случай был зафиксирован в 2003 году в городе Хиросима.