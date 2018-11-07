На реке Друть в Толочине спасли рыбака - у того утонула лодка

8 ноября на реке Друть в Толочине сотрудники МЧС спасли тонущего рыбака, сообщают ННВ.

О происшествии сообщил очевидец — он позвонил спасателям и рассказал, что у рыбачившего мужчины утонула лодка, а сам он пропал из вида, рассказали в МЧС.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС спасли тонущего рыбака при помощи надувной лодки. Его доставили на берег и передали бригаде скорой.