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В Каменецком районе мужчина с ружьём устроил стрельбу в д. Ставы
10.11.2018 10:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Инцидент произошёл в одной из небольших деревень Каменецкого района в ночь с 8 на 9 ноября 2018 года.
фото - иллюстрация
По информации очевидцев, мужчину, который устроил стрельбу, уже вторые сутки ищут милиция и ОМОН, но на вечер пятницы он ещё не был задержан. Это не удивительно - местные хорошо знакомы с окрестностями, и легко могут затеряться на большой территории.
42-летний местный житель зашел в дом односельчанки в д. Ставы (у д. Огородники), и сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья, угрожая убийством. На место происшествия вызвали милицию, но стрелявший успел скрыться.
Мы следим за развитием событий и дополним информацию, как только что-то новое появится. Хотя ориентировка на разыскиваемого имеется (её показывают жителям), никакой информации от УВД Брестского облисполкома не поступало, обо всём рассказали очевидцы.
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Инцидент произошёл в одной из небольших деревень Каменецкого района в ночь с 8 на 9 ноября 2018 года. фото - иллюстрация По информации очевидцев, мужчину, который...
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