ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жлобинском районе отец избил трехлетнего сына: возбуждено уголовное дело

20.11.2018 — ЧП | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Прокурор Жлобинского района встал на защиту прав ребенка и возбудил уголовное дело в отношении его отца. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

В Жлобинском районе отец избил трехлетнего сына: возбуждено уголовное дело

На факт избиения трехлетнего жителя деревни Дворище его отцом прокуратура Жлобинского района обратила внимание при изучении материалов РОВД. Установлено, что вечером 3 ноября мужчина 1981 года рождения дома избил ребенка: нанес сыну не менее семи ударов по различным частям тела. По заключению эксперта, мальчику причинены легкие телесные повреждения.

Отец ребенка нигде не работал, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Мать мальчика отказалась привлекать мужа к ответственности. В прокуратуре она пояснила, что боится супруга и полагает, что он может причинить вред ее здоровью.

Прокурор Жлобинского района Григорий Яхновец расценил такое поведение матери как неспособность самостоятельно защищать права и законные интересы сына. Несмотря на отсутствие заявления со стороны законного представителя ребенка, в отношении его отца возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого телесного повреждения, повлекшего кратковременное расстройство здоровья (ст.153 УК Беларуси).

В прокуратуре напомнили, что в соответствии с ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси во время предварительного следствия производство по такому уголовному делу не может быть прекращено за примирением сторон.

Для организации расследования уголовное дело направлено в Жлобинский районный отдел Следственного комитета Беларуси. Одновременно прокуратура инициировала проверку условий проживания ребенка в семье, а также анализ работы субъектов профилактики с родителями.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/v-zhlobinskom-rajone-otets-izbil-trehletnego-syna-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-326207-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокурор Жлобинского района встал на защиту прав ребенка и возбудил уголовное дело в отношении его отца. Информация об этом размещена на сайте...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Завершено расследование резонансного ДТП в Каменецком районе с участием украинских детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика